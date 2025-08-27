MOONBALL – per la prima volta in Italia a novembre

La potenza del grunge e l’intensità dell’alternative rock arrivano a Cusano Milanino: venerdì 15 novembre 2025, per la prima volta in Italia, i Moonball si esibiranno live sul palco de La Cattedrale, uno dei club di riferimento della scena musicale indipendente milanese.

Nati dal progetto artistico di Nicolas Exposito, membro fondatore dei Landmvrks, i Moonball esplorano l’equilibrio sottile tra il grunge più ruvido e l’alternative rock contemporaneo. Con riff aggressivi e melodie ipnotiche, la band sprigiona un’energia autentica che trova la sua massima espressione dal vivo.

Il debutto discografico è arrivato a metà 2023 con l’EP “Mysteryland”, lavoro che evidenzia influenze da giganti come Nirvana, Basement e Superheaven, e che segna per Exposito la prima esperienza come frontman e voce principale.

Il nuovo capitolo della band si aprirà il 5 settembre 2025 e la porterà in tour in Europa, con la data zero prevista proprio in Italia: l’occasione perfetta per vivere in anteprima il nuovo progetto dei Moonball.

Di seguito i dettagli dello show:

MOONBALL

15 novembre 2025 – La Cattedrale, Cusano Milanino (MI)

Biglietti disponibili su Eventbrite a partire da giovedì 28 agosto dalle ore 11.00.