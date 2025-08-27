Sfera Ebbasta: le foto del concerto all’AMA Music Festival 2025

L’AMA 2025 ha accolto un evento che si inserisce con naturalezza nella traiettoria consolidata di Sfera Ebbasta. Il suo set, annunciato come data extra della rassegna veneta, ha confermato il suo ruolo di riferimento della scena urban italiana e di ponte verso sonorità che trascendono i confini nazionali

L’apertura della serata è stata affidata a Tony Boy in formato showcase, una figura giovane — classe 1999, originario di Padova — ma già considerata tra i talenti più promettenti del rap italiano. La sua proposta spazia da toni crudi a momenti più intimisti, con un linguaggio che risulta efficace nel mettere in contatto un pubblico crescente con la sua musica.

Quando Sfera Ebbasta ha preso il palco, l’attenzione si è concentrata su un artista che ha definito un’epoca nella trap italiana. Originario della periferia di Milano, Cinisello Balsamo, è stato capace di tradurre esperienze personali in un linguaggio che ha incontrato un’eco massiccia, grazie anche a un’estetica riconoscibile e a una crescente apertura verso il mercato pop.

Il suo percorso discografico — con debutto nel 2016 e album come Rockstar (2018), che ha varcato la Top 100 Global di Spotify, seguito da Famoso (2020) — gli ha garantito una posizione centrale nella scena nazionale e un dialogo con il contesto internazionale.

Foto di Alessandro De Angelis