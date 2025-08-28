28 agosto 2025 – Un destino beffardo ci ha provato fino all’ultimo, imperterrito e maligno ha accompagnato con vari tentativi di pioggia quasi ogni serata del festival, fino a colpire proprio l’ultima e decisiva serata di AMA Festival 2025, che quest’anno aveva attirato fan da ogni angolo del paese per l’eccezionale lineup con i Les Votives, gli Stereophonics e i Franz Ferdinand.

Purtroppo, il maltempo ha messo in ginocchio la giornata conclusiva dell’evento, costringendo gli organizzatori ad annullare l’ultima serata, che avrebbe dovuto essere il culmine di una manifestazione che ha già registrato sold-out nelle giornate precedenti.

Le prime avvisaglie di una giornata compromessa sono arrivate nel pomeriggio, quando le nuvole hanno cominciato a farsi sempre più minacciose sul sito del festival. Alle 17:00 un violento temporale ha preso il sopravvento, trasformando l’area in un fiume in piena. Il palco principale, che doveva ospitare i Les Votives alle 18:30, è stato immediatamente avvolto dall’acqua, con i tecnici che si sono lanciati in un’immediata corsa contro il tempo per tentare di mettere in sicurezza l’infrastruttura. Nonostante gli sforzi, la situazione è degenerata rapidamente.

Nonostante l’imprevisto, i Les Votives hanno sorpreso i presenti, presentandosi a sorpresa sui banconi del tendone food and beveraggi più grande dell’evento, accompagnati da un deejay-set rock-metal aggressivo quanto basta per combattere l’arrabbiatura per il maltempo.

La comparsa ha avuto un effetto stranamente positivo sull’andamento del temporale, rallentandolo per qualche decina di minuti, illudendo quasi ogni presente che il peggio fosse già passato. La pioggia ha iniziato a rallentare, il cielo ad aprirsi… ma la brutta notizia non ha tardato poi molto ad arrivare.

Alle 20:00, quando la pioggia non accennava a placarsi, gli organizzatori hanno comunicato che non sarebbe stato possibile garantire la sicurezza degli artisti e del pubblico, né ripristinare le condizioni necessarie per l’esibizione. Il pubblico, purtroppo, è stato costretto ad affrontare un annuncio che nessuno avrebbe mai voluto sentire: l’annullamento della giornata conclusiva del festival.

“Abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di salvare la serata“, ha dichiarato il direttore artistico del festival, Andrea Bianchi, in un’intervista immediatamente dopo l’annuncio. “Abbiamo tentato diverse soluzioni, anche rimandando l’inizio dei concerti, ma la situazione è diventata impossibile da gestire. La sicurezza prima di tutto.“

Sebbene l’annullamento abbia lasciato i fan in delusione, il pubblico ha apprezzato la trasparenza e l’impegno degli organizzatori nel cercare di rendere possibile la musica. In particolare, molti hanno espresso comprensione per il fatto che il festival abbia preferito annullare piuttosto che mettere a rischio la sicurezza.

Gli Stereophonics, che avrebbero dovuto essere la testa di cartello della serata, hanno manifestato il loro dispiacere attraverso i social media: “Siamo tristi e frustrati come voi per non poter suonare oggi. AMA Festival è sempre stato uno dei nostri eventi preferiti, speriamo di tornare presto.“

Anche i Franz Ferdinand non hanno nascosto la loro amarezza, sebbene abbiano ringraziato il pubblico per il supporto dimostrato e la pazienza. “Purtroppo non possiamo controllare il meteo, ma promettiamo che torneremo a fare quello che amiamo di più: suonare dal vivo per voi.“

Il maltempo che ha rovinato l’ultima giornata dell’AMA Festival non è un caso isolato, ma un promemoria di quanto sia complessa l’organizzazione di un grande evento all’aperto. Il festival, che da anni si distingue per la qualità della musica e l’organizzazione impeccabile, ha dovuto fare i conti con una pioggia torrenziale che ha compromesso l’infrastruttura del sito.

Molti esperti hanno già cominciato a discutere sull’importanza di pensare a soluzioni alternative per prevenire situazioni simili in futuro, come coperture più resistenti o sedi al coperto per le giornate finali. Tuttavia, anche in questo caso, il meteo ha mostrato il suo lato imprevedibile.

Nonostante questa giornata amara, l’AMA Festival continua a essere una delle manifestazioni più apprezzate nel panorama musicale italiano. Gli organizzatori hanno già assicurato che l’edizione del prossimo anno avrà una line-up ancora più ricca e con misure di sicurezza migliorate per affrontare anche situazioni climatiche imprevedibili.

Intanto, il pubblico ha iniziato a fare le valigie, ma non senza lasciare un segno tangibile di affetto verso l’evento e la musica. Come sempre, la speranza è quella di rivedersi presto, magari con un cielo più sereno e concerti indimenticabili.

Fotografie di Giuseppe Craca