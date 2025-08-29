Burning Man: il sogno che brucia

L’edizione 2025 è appena iniziata e il mondo si chiede: il Burning Man è ancora la Mecca della controcultura o è diventato il salotto buono della Silicon Valley? Un viaggio nella polvere di Black Rock City per scoprirlo.

In fila per l’utopia

Le macchine, una teoria infinita di lamiere e polvere, si perdono nell’orizzonte piatto del deserto. I finestrini sigillati, l’aria condizionata sparata a mille per non far entrare quel caldo denso, tremolante, che sa di sale e di benzina. Se potessimo abbassare quel vetro, non sentiremo musica, non avvertiremmo il profumo dell’avventura, ma il rumore ipnotico del nulla che si trasforma in qualcosa. Questo è il Black Rock Desert, nel nord del Nevada, uno dei luoghi più inospitali della Terra. Eppure, proprio lì, nel cuore di questa desolazione, sorge per una settimana Black Rock City, l’utopia effimera e polverosa che chiamano Burning Man. Un miraggio che diventa realtà, un’immagine che avrete visto milioni di volte sui social: un semicerchio perfetto, una città come un ricamo geometrico sul deserto, illuminata da migliaia di luci e fari psichedelici. Una visione degna di un film di fantascienza, o forse, di un’allucinazione.

Ma cos’è davvero? Un festival? Un rave party? Una comune hippie per miliardari? L’unica cosa che conta, in fondo, è l’esperienza.

La fiamma che non si spegne

La storia, come ogni leggenda che si rispetti, ha un inizio umile, quasi goliardico. Un falò sulla spiaggia di San Francisco, a Baker Beach, nel 1986. L’artista Larry Harvey e il suo amico falegname Jerry James costruiscono un fantoccio di legno alto due metri e mezzo per festeggiare il solstizio d’estate. Un gesto semplice, primordiale. L’anno dopo, il falò si ripete con una statua più grande e più persone. Fino al 1990, quando l’evento si trasferisce nel deserto del Nevada a causa di problemi di permessi, una decisione che segna la nascita di Black Rock City. La fiamma è accesa.

All’inizio, la musica non era un elemento centrale. I primi “burner” la guardavano con sospetto. Ma l’evoluzione è il motore di tutto. Nel 1992, un certo Terbo Ted, DJ e artista digitale, diventa il primo a suonare alla Playa. Da quel momento, la musica esplode. Non la solita musica da festival, con le line-up patinate e gli sponsor ingombranti. Qui nasce una nuova estetica sonora, fatta per il deserto, una musica che si fonde con le immense distese salate e il cielo sconfinato. La chiamano Playa Tech o Desert House. Oggi, i DJ più famosi del mondo non disdegnano di suonare nel nulla. È diventata una questione di prestigio.

Regole per un mondo senza regole

Il cuore di questa esperienza è Black Rock City, una città temporanea che sorge e scompare in un battito di ciglia. Strade disposte a semicerchio come le lancette di un orologio, che si estendono dalla 2:00 alle 10:00, e campi tematici che formano un mosaico di follia e genialità. Ogni campo è una comunità a sé, con la sua filosofia, le sue attività e i suoi riti. Qui non esistono ristoranti, negozi o hotel. Devi portare con te tutto ciò che ti serve per sopravvivere: acqua, cibo, vestiti, tende. Se dimentichi qualcosa, l’unica moneta accettata è il baratto. È uno dei dieci principi fondanti, insieme a quello della “demercificazione” e del “lasciare nessuna traccia”.

E poi c’è l’arte. Il Burning Man non è solo un evento, è una galleria a cielo aperto. Dalle Art Car, veicoli stravaganti che sembrano usciti da Mad Max, ai templi monumentali costruiti per ospitare le speranze e i dolori dei partecipanti. Ogni pezzo d’arte qui è fatto per essere vissuto, toccato, esplorato. E, alla fine, bruciato. Il rito finale è il Rogo dell’Uomo, un’enorme scultura di legno che viene data alle fiamme nella notte conclusiva. Un gesto simbolico, un addio a ciò che è stato. E il giorno dopo, il rogo del Tempio, un luogo di riflessione dove i partecipanti possono lasciare messaggi e oggetti in memoria di persone care. Un ultimo respiro prima che il deserto si riappropri di tutto, lasciando solo un’impronta spettrale.

La crudeltà del deserto

Ma il deserto non è solo uno sfondo teatrale, è un protagonista crudele e imprevedibile. L’edizione di quest’anno lo ha dimostrato. Una violenta tempesta di sabbia, un vero e proprio “muro” che si muoveva a 48 km/h con raffiche che superavano i 72 km/h, ha colpito la Playa, distruggendo diverse strutture e causando la sospensione dei voli. Le tende volavano via, i partecipanti si aggrappavano a ciò che potevano per non essere travolti. Le immagini diffuse sui social sono impressionanti, un promemoria che l’utopia del Burning Man si scontra sempre con l’estrema precarietà del luogo. Non a caso, già nel 1991, preoccupato per la sicurezza, Michael Mikel creò i Black Rock Rangers, una sorta di corpo di volontari per garantire che nessuno si perdesse o si facesse male.

Con il passare delle ore, altri problemi si sono manifestati. Superata la tempesta, una massiccia ondata di traffico ha bloccato le strade, intrappolando i partecipanti in code lunghe ore. E per molti, le avversità non sono finite qui: anche il famoso Orgy Dome pare sia stato danneggiato dalla tempesta di ieri, mandando in fumo uno degli appuntamenti più noti. In un’edizione che non ha fatto registrare il sold out, i problemi logistici e strutturali hanno riacceso il dibattito sulla sostenibilità economica dell’evento, già a rischio l’anno scorso. Il deserto agisce come un equalizzatore brutale: non importa quanto tu sia ricco o famoso, la natura non fa sconti.

Il lato oscuro dell’utopia

Il deserto non è l’unica sfida. Negli ultimi anni, un’altra forza, più subdola, ha cominciato a mettere alla prova lo spirito del Burning Man: la celebrità e l’influenza del denaro, che ha spinto l’utopia radicale a scontrarsi con la realtà del successo, rendendo l’evento troppo popolare. I biglietti, che costano $575 a persona più $150 per l’accesso dei veicoli, hanno creato una barriera economica, sebbene un programma di assistenza offra 5.000 biglietti a un prezzo ridotto di $225. Ma il punto è che l’evento, nato per 250 persone, ne attira oggi quasi 70.000, e questo ha attratto anche celebrità e influencer. Elon Musk, Jeff Bezos, Diplo, Bill Gates. Nomi che potremmo facilmente immaginare nei salotti di lusso di Hollywood, non in un deserto polveroso. Ma è proprio questa la parte affascinante.

In un’epoca di digital detox e di ricerca di esperienze autentiche, il Burning Man è diventato la fuga definitiva. Un luogo dove i signori della Silicon Valley, quelli che hanno creato gli algoritmi che ci tengono incollati agli schermi, possono spegnersi e ritrovare se stessi. O almeno, questo è il loro intento. Ma per molti veterani, questa trasformazione ha un sapore amaro.

Si sta davvero perdendo la magia? Il contrasto è evidente. Da un lato, l’atmosfera di “fraternità utopica” dove la gente si aiuta senza filtri, senza giudizio. Dall’altro, l’ombra del denaro e dell’esclusività che minaccia di corrompere lo spirito originale.

Il Burning Man è un paradosso vivente. Un’esperienza di connessione profonda che richiede una preparazione maniacale. Un’utopia fondata su dieci principi, ma in cui la realtà ha i suoi brutali e sporchi piedi. È una grande terapia di gruppo, che ti spinge a lasciar cadere la maschera e a scoprire un “nuovo sé”. È un luogo dove, in un attimo, puoi sentirti l’ultimo uomo rimasto sulla Terra o la persona più connessa che tu abbia mai incontrato. E, forse, è proprio questo il suo fascino. Il deserto non perdona, ma non mente. E la polvere, alla fine, è uguale per tutti, che tu sia un miliardario o un sognatore senza un soldo.

Ma è proprio questa uguaglianza a essere il punto di rottura, il fulcro del conflitto che spacca la comunità: il Burning Man è davvero per tutti, o solo per quelli che possono permetterselo?

