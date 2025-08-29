IGORRR – il nuovo video “HEADBUTT”

Il polistrumentista e produttore francese Gautier Serre, noto al pubblico con il nome di Igorrr, porta avanti da vent’anni un progetto musicale unico nel suo genere. Eppure, ogni nuovo album continua a risuonare con una sorprendente freschezza e una radicale vitalità.

Il suo quinto album, “AMEN”, fedele alla sua natura inclassificabile, mantiene intatta questa forza d’impatto, spiazzando l’ascoltatore con nuove traiettorie sonore e riuscendo ancora a sorprendere e turbare anche i fan più navigati.

“AMEN” uscirà il 19 settembre per Metal Blade Records ed è già disponibile in pre-order.

Il disco vanta collaborazioni d’eccezione, tra cui Scott Ian (Anthrax), Trey Spruance (Mr. Bungle) e Mike Leon (Soulfly).

Oggi l’artista presenta il videoclip del nuovo singolo “HEADBUTT”.

“Può il più grande fortissimo mai eseguito su un pianoforte superare la potenza dei riff più pesanti e massicci del metal?” si chiede l’artista. “La sfida tra musica classica e metal è stata serrata, ma alla fine il pianoforte ha avuto la meglio con un colpo finale da escavatore. Il brano prende vita da un ostinato che ne scandisce il ritmo, rivelando come il pianoforte possa essere anche uno strumento percussivo. Da lì in poi assistiamo a colpi ben assestati tra i due mondi, in un crescendo continuo fino alla testata sul pianoforte — che, sorprendentemente, non rappresentava né la mossa più forte né l’ultima carta della musica classica.”