SISTER – il video del nuovo singolo “Let Me Be Your Demon”

Preparatevi a scatenarvi: i SISTER sono tornati in pompa magna e pubblicano il terzo singolo tratto dal loro attesissimo album “The Way We Fall” in uscita il 21 novembre 2025 per la loro nuova etichetta discografica Icons Creating Evil Art.



‘Let Me Be Your Demon’, che vede la partecipazione della cantante Linda Varg, racconta un incubo potente, oscuro ed affascinante, esplorando le profondità e l’oscurità della psiche umana: attraverso il dolore, le notti insonni con i demoni che ti fissano e l’impulso di sacrificare parti di te stesso per qualcuno che ami.



Per la prima volta, i SISTER sono lieti di presentare un’ospite speciale alla voce che aggiunge un nuovo livello e una nuova dimensione alla canzone e al suo significato. Linda Varg ha catturato perfettamente l’emozione e l’atmosfera che volevamo trasmettere. Il frontman Jamie Anderson dichiara: “Mi sono imbattuto per caso nella cover acustica di Linda di ‘Whats-up’ delle Four Non Blondes su Instagram. Ho notato il suo modo di cantare cupo, ma allo stesso tempo pulito, e ho pensato che sarebbe stata una combinazione perfetta per condividere le parti cantate con lei. La voce di Linda ha davvero aggiunto la giusta atmosfera alla canzone ed è una grande artista/cantante! Siamo molto felici di averla con noi in questo brano”.



Ascolta la canzone qui: https://found.ee/LetMeBeYourDemon