Michele Bravi: le foto del concerto al Foro Festival

Michele Bravi si è esibito al Foro Festival di Carmagnola (Torino), meta aggiunta al suo “Sottovoce Tour 2025” annunciata nei mesi precedenti.

Il tour segue un percorso che attraversa diverse piazze e festival italiani, declinando la musica nella sua forma più pura: solo voce e piano dove, al centro della serata, c’è Michele Bravi che propone i suoi brani in una dimensione raccolta e immediata che porta con sé storie personali e riflessioni.

Foto di Omar Lanzetti