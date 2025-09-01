Gallery
Michele Bravi: le foto del concerto al Foro Festival
Michele Bravi si è esibito al Foro Festival di Carmagnola (Torino), meta aggiunta al suo “Sottovoce Tour 2025” annunciata nei mesi precedenti.
Il tour segue un percorso che attraversa diverse piazze e festival italiani, declinando la musica nella sua forma più pura: solo voce e piano dove, al centro della serata, c’è Michele Bravi che propone i suoi brani in una dimensione raccolta e immediata che porta con sé storie personali e riflessioni.
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Michele Bravi al Foro Festival, oppure sfoglia la gallery qui sotto:
Foto di Omar Lanzetti
