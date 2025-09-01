Stereophonics: le foto del concerto al Roma Summer Fest

Gli Stereophonics sono saliti sul palco del Roma Summer Fest, la band britannica si è esibita per quella che è stata l’unica tappa italiana del loro tour estivo dando vita a una performance di oltre un’ora e mezza.

La scaletta ha attraversato tutta la carriera del gruppo, toccando pezzi come “Vegas Two Times”, “I Wanna Get Lost With You”, “Have a Nice Day”, “Pick a Part That’s New” e “Just Looking”.

Gli Stereophonics hanno costruito una carriera solida e coerente: nati in Galles nel 1992, sono considerati tra i protagonisti della seconda ondata del Britpop, con almeno otto album in studio arrivati al primo posto nelle classifiche britanniche e un singolo al numero uno (“Dakota”).

La loro discografia è caratterizzata da una forte connessione con il pubblico, sostenuta da vendite che superano i dieci milioni di copie e da ascolti in streaming che sfiorano 1,5 miliardi.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli Stereophonics a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Ludovico Pietrangeli