Olly, le foto del concerto a Milano

Un’atmosfera che sa di festa, l’entusiasmo del pubblico e le luci di un palco che accoglie uno dei volti più interessanti della nuova scena pop italiana. Questo è quello che si respira all’Ippodromo SNAI, dove Olly si esibisce per il suo primo grande concerto a Milano.

La serata del 2 settembre segna la chiusura di un’estate intensa per l’artista, che dopo il successo sanremese, ha conquistato il pubblico con un tour ricco di date, tra festival e club. Ora, con un palcoscenico così importante, Olly si presenta con un repertorio che spazia dai brani più recenti ai successi che lo hanno fatto conoscere.

L’artista genovese, con la sua presenza scenica, riesce a coinvolgere e a far ballare la folla. È un concerto che si concentra sulla musica, sul ritmo e sulla voglia di stare insieme, celebrando la chiusura dell’estate. Olly si conferma come uno degli artisti che meglio interpreta il sentimento pop di questa generazione, in un concerto che non vuole stupire con effetti speciali, ma che punta dritto all’essenza del suo progetto: canzoni che raccontano storie e che parlano a tutti.

Foto di Francesco Guerrini