ALTER BRIDGE – il video del nuovo singolo “Silent Divide”

Sulla scia dell’entusiasmo suscitato dai recenti annunci del loro ottavo album in studio e del loro festival Blackbird in Galles la prossima estate, gli acclamati rocker degli ALTER BRIDGE pubblicano il loro primo brano dopo oltre due anni, “Silent Divide”. Il brano del quartetto, composto da Myles Kennedy alla voce e alla chitarra, Mark Tremonti alla chitarra e alla voce, Brian Marshall al basso e Scott Phillips alla batteria, dimostra che la band è tornata e pronta a riprendere da dove aveva interrotto nel 2023. Il brano cupo inizia con i caratteristici toni di chitarra di Kennedy e Tremonti, prima che la sezione ritmica di Marshall e Phillips si unisca. Il ritornello è alimentato dalla voce inquietante di Kennedy che canta: “Keep your head down, ride out the silent divide.”



Da oggi è disponibile anche il video musicale di “Silent Divide”, che la band ha anticipato per giorni. È stata pubblicata una scenetta comica iniziale in cui Tremonti, Marshall e Phillips chiamano la madre di Kennedy per riunire la band, mentre Myles è nel seminterrato di casa sua. Quella scena lascia il posto a un’esibizione dei quattro ragazzi che suonano insieme in una piccola stanza, un ritorno alle origini di come tutto è iniziato per loro. Il video è stato diretto da JT Ibanez.



Guarda il video di “Silent Divide”

Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, gli acclamati rocker ALTER BRIDGE non mostrano alcun segno di rallentamento. Il nuovo album omonimo su Napalm Records, Alter Bridge è composto da 12 brani inediti della band e racchiude alcuni dei suoi momenti più iconici mai registrati. Canzoni come “Rue The Day”, “Disregarded” e “Scales Are Falling” si affiancano ai classici brani del repertorio degli ALTER BRIDGE. In “Trust In Me” Myles e Mark si dividono il compito al microfono: Myles canta le strofe, mentre Mark si occupa del ritornello. Questa strategia viene ribaltata in “Tested And Able”, dove Mark canta le strofe e Myles il ritornello, dietro una delle intro più pesanti della band fino ad oggi, dando vita a una melodia indimenticabile. “Hang By A Thread” diventerà sicuramente una delle canzoni preferite dal pubblico, poiché richiama alcuni dei brani più popolari del repertorio della band. La canzone che chiude l’album, “Slave To Master”, è un brano epico ed è la canzone più lunga che il quartetto abbia mai registrato fino ad oggi.

La band ha lavorato al suo ottavo album con il produttore Michael “Elvis” Baskette, suo collaboratore di lunga data. Alter Bridge uscirà il 9 gennaio 2026.



Alter Bridge tracklist:

1) Silent Divide (5:06)

2) Rue The Day (4:46)

3) Power Down (4:08)

4) Trust In Me (4:48)

5) Disregarded (3:55)

6) Tested And Able (4:36)

7) What Lies Within (5:07)

8) Hang By A Thread (4:11)

9) Scales Are Falling (5:54)

10) Playing Aces (4:05)

11) What Are You Waiting For (5:00)

12) Slave To Master (9:03)



Alter Bridge è disponibile in pre-ordine nei seguenti formati:

1-CD Digisleeve da 6 pagine, libretto da 12 pagine

-2-LP Gatefold NERO, foglio con i testi

-2-LP Gatefold VERDE TRASPARENTE – VETRI (esclusiva INDIE)

-2-LP Gatefold VERDE TRASPARENTE – VETRI + cartolina autografata (esclusiva NEWBURY, limitata a 50 copie)

-1 CD Digisleeve da 6 pagine + cartolina autografata (esclusiva NEWBURY, limitata a 250 copie)

-2 LP Gatefold SPLATTERED BLACK SMOKE/ WHITE ORANGE BLACK, libretto da 12 pagine (esclusiva Napalm mailorder)

-2 LP BLACK, White Label Edition + copertina numerata a mano (esclusiva Napalm mailorder solo internazionale)

-2 LP Gatefold MARBLE COLORLESS BLACK & RED BLACK OLD PURPLE, libretto di 12 pagine (esclusiva Napalm)-LP Box incl. 2 LP Gatefold SPLIT BLACK/MILK, libretto di 12 pagine, vinile bonus con 5 brani in copertina di plastica, stampa artistica (esclusiva Napalm mailorder solo internazionale)

-1 CD con copertina Digisleeve da 6 pagine + maglietta “Hang By A Thread” (esclusiva Napalm)

-2 LP Gatefold SPLATTERED CRÈME BLACK, libretto da 12 pagine (esclusiva della band)

-2 LP Gatefold MARBLE BLACK SMOKE, libretto da 12 pagine (esclusiva della band)

-2 LP gatefold CRISTALLO MILK GLITTER, foglio con i testi (esclusiva della band)

-1 CD jewel case (pacchetto biglietti esclusivo per Townsend) + plettro per chitarra (esclusiva della band)

In concomitanza con l’uscita del nuovo album, gli ALTER BRIDGE annunciano un tour negli Stati Uniti che si aggiungerà al tour europeo già annunciato. La band intraprenderà il What Lies Within U.S. Tour con Filter o Sevendust e Tim Montana come gruppi spalla in alcune città selezionate. Il tour partirà il 25 aprile da Orlando, in Florida, e proseguirà fino al 24 maggio, quando si concluderà a Tampa, sempre in Florida. Lungo il percorso, il tour farà tappa a Dallas, in Texas (29 aprile), Chicago, nell’Illinois (6 maggio) e Huntington, nello Stato di New York (12 maggio), solo per citarne alcune. Maggiori informazioni sui biglietti e sui pacchetti VIP per il prossimo tour sono disponibili sul sito www.alterbridge.com.



What Lies Within Tour 2026 – Europa:

15 gennaio – AMBURGO, GERMANIA – Sporthalle

17 gennaio – OSLO, NORVEGIA – Sentrum Scene

18 gennaio – OSLO, NORVEGIA – Sentrum Scene

20 gennaio – STOCCOLMA, SVEZIA – Annexet

22 gennaio – HELSINKI, FINLANDIA – Ice Hall Black Box

24 gennaio – COPENAGHEN, DANIMARCA – KB Hallen

25 gennaio – BERLINO, GERMANIA – Columbiahalle

27 gennaio – GLIWICE, POLONIA – Prezero Arena Gliwice

28 gennaio – BUDAPEST, UNGHERIA – Barba Negra

30 gennaio – VIENNA, AUSTRIA – Gasometer

31 gennaio – ZAGABRIA, CROAZIA – Bocarski Dom

2 febbraio – ROMA, ITALIA – Atlantico

3 febbraio – BERGAMO, ITALIA – ChorusLive Arena

5 febbraio – ZURIGO, SVIZZERA – The Hall

6 febbraio – LIONE, FRANCIA – Halle Tony Garnier

8 febbraio – BARCELLONA, SPAGNA – Razzmatazz 1

10 febbraio – LISBONA, PORTOGALLO – Sagres Campo Pequeno

12 febbraio – MADRID, SPAGNA – Palacio Vistalegre

13 febbraio – BORDEAUX, FRANCIA – Arkea Arena

15 febbraio – LUSSEMBURGO, LUSSEMBURGO – Rockhal

17 febbraio – OBERHAUSEN, GERMANIA – Oberhausen Turbinenhalle

18 febbraio – PARIGI, FRANCIA – Zenith

20 febbraio – MONACO DI BAVIERA, GERMANIA – Zenith

22 febbraio – AMSTERDAM, PAESI BASSI – Ziggo Dome

23 febbraio – BRUXELLES, BELGIO – Ancienne Belgique

25 febbraio – NEWCASTLE, REGNO UNITO – Utilita Arena

26 febbraio – MANCHESTER, REGNO UNITO – AO Arena

28 febbraio – DUBLINO, IRLANDA – 3Arena

2 marzo – GLASGOW, REGNO UNITO – OVO Hydro

4 marzo – LONDRA, REGNO UNITO – The O2

5 marzo – NOTTINGHAM, REGNO UNITO – Motorpoint Arena