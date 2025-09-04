Connect with us

Morgan, le foto del concerto al Foro Festival

Published

2 giorni ago

on

Morgan - Foto di Omar Lanzetti

Morgan si presenta sul palco del Foro Festival, allestito nel Foro Boario di Piazza Italia, a Carmagnola, dove agisce non solo come cantante: si muove tra brani al pianoforte e momenti di improvvisazione, offrendo un’esibizione che si posiziona idealmente tra concerto e performance teatrale.

La sua presenza scenica si lega a una pratica di libertà interpretativa: la scaletta muta in corso d’opera, la relazione con la platea è diretta, i brani si trasformano nella declinazione unica di quella serata.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Morgan al Foro Festival, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Morgan - Foro Festival - Carmagnola

Foto di Omar Lanzetti

