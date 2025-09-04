Gallery
Morgan, le foto del concerto al Foro Festival
Morgan si presenta sul palco del Foro Festival, allestito nel Foro Boario di Piazza Italia, a Carmagnola, dove agisce non solo come cantante: si muove tra brani al pianoforte e momenti di improvvisazione, offrendo un’esibizione che si posiziona idealmente tra concerto e performance teatrale.
La sua presenza scenica si lega a una pratica di libertà interpretativa: la scaletta muta in corso d’opera, la relazione con la platea è diretta, i brani si trasformano nella declinazione unica di quella serata.
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Morgan al Foro Festival, oppure sfoglia la gallery qui sotto:
Foto di Omar Lanzetti
Continue Reading
Comunicati stampa1 giorno ago
BLUE – la storica boy band torna con il nuovo singolo “One Last Time”
Comunicati stampa1 giorno ago
DREAM THEATER – disponibile il video di “Bend The Clock”
Comunicati stampa1 giorno ago
THE WEEKND – una data allo stadio San Siro di Milano nel 2026
Gallery1 giorno ago
Trentemoller: le foto del concerto all’Invincible Fest
Gallery2 giorni ago
Morgan, le foto del concerto al Foro Festival
Editoriali6 mesi ago
Soldi – Chi sono i cantanti più ricchi al mondo?
Comunicati stampa3 mesi ago
IMAGINE DRAGONS – a Padova il 18 e 19 giugno [tutte le info utili]
Gallery10 mesi ago
Anna Pepe: le foto del concerto a Milano
Editoriali5 mesi ago
Gus G. – L’intervista esclusiva: quando la chitarra parla all’anima
Comunicati stampa3 mesi ago