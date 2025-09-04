TRENTEMØLLER – il 5 settembre al Castello Sforzesco di Milano

OFFDW presenta

TRENTEMØLLER live

Howl Baby Howl live

Lele Sacchi

Castello Sforzesco, Milano

5 Settembre 2025

apertura porte h. 20.00

tickets

Ritorna al Castello Sforzesco di Milano, durante la rassegna Estate al Castello, il 5 settembre una serata diretta dallo storico dj e promoter di eventi milanese Lele Sacchi, per l’occasione accompagnato dal team del festival Fabbrica Design Week.

Dopo WhoMadeWho, Max Cooper, Dixon quest’anno sarà ospite TRENTEMØLLER.

Il geniale artista di Copenhagen nei suoi 25 anni di carriera ha raccolto un univoco coro di approvazione sia dalla critica che dai fan della musica di oggi grazie al suo unico ed originale approccio ai paesaggi sonori e alle melodie. La musica di Trentemøller rappresenta una costante evoluzione di temi e di idee ad ogni nuovo album e l’ultimo Dreamweaver, il settimo LP della sua carriera, ne è una ennesima testimonianza.

Con una band di cinque elementi e oltre 500 concerti alle spalle sarà un live indimenticabile davanti ad un pubblico, quello italiano, che lo ama e lo segue fedelmente sin dall’inizio.

Solo due date in Italia per questa estate 2025 ed una sarà proprio nel magico scenario del Castello.

In apertura il live del duo Howl Baby Howl mentre in chiusura Lele Sacchi proporrà uno special dj set fra shoegazing e psichedelia.

OFFDW è la nuova serie di eventi ‘one-off’ curati dal team del festival Fabbrica Design Week.