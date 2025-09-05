DREAM THEATER – disponibile il video di “Bend The Clock”

Con l’imminente tour negli Stati Uniti che prenderà il via questa settimana, i DREAM THEATER, titani del progressive metal e vincitori di un GRAMMY®, pubblicano il video del brano “Bend The Clock”, amato dai fan e acclamato dalla critica. Il brano è tratto dal sedicesimo album in studio della band, “Parasomnia”, che ha sbancato le classifiche e dimostra che l’iconica formazione composta da James LaBrie [voce], John Petrucci [chitarra], John Myung [basso], Jordan Rudess [tastiere] e Mike Portnoy [batteria] non ha perso un colpo.

La canzone ha un ritmo più lento, con un messaggio emotivo di LaBrie e un indimenticabile assolo di chitarra di Petrucci, che è destinato a diventare uno dei pezzi forti del loro imminente tour. Il video musicale della canzone è un inquietante racconto diretto da Erez Bader e può essere visto qui:

DREAM THEATER – “Parasomnia”: https://dream-theater.lnk.to/ParasomniaAlbum

In The Arms Of Morpheus (5:22)

Night Terror (9:55)

A Broken Man (8:30)

Dead Asleep (11:06)

Midnight Messiah (7:58)

Are We Dreaming? (1:28)

Bend The Clock (7:24)

The Shadow Man Incident (19:32)

“Parasomnia” è disponibile nelle seguenti configurazioni: https://dream-theater.lnk.to/ParasomniaAlbum

Ltd Deluxe Box-set – include Ltd Deluxe 2CD+Blu-ray Artbook (Incl. CD1: album completo, CD2: strumentali, Blu-ray: Dolby Atmos & 5.1 Surround Sound – mixato da Mark Gittins, mix stereo ad alta risoluzione, visualizer animati per ogni canzone create da Wayne Joyner, + libretto di 68 pagine), Ltd Gatefold 180g Dark Green 2LP (con copertina alternativa), portachiavi acchiappasogni con logo Majesty, maschera per dormire, diario , poster 60x60cm e certificato di autenticità numerato a mano e timbrato con lamina. Limitato a 3500 copie in tutto il mondo.

Ltd Deluxe 2CD+Blu-ray Artbook – (Incl. CD1: album completo, CD2: strumentali, Blu-ray: Dolby Atmos & 5.1 Surround Sound – mixato da Mark Gittins, mix stereo ad alta risoluzione, visualizer animati per ogni canzone create da Wayne Joyner, + libretto di 68 pagine)

Gatefold 180g 2LP + libretto LP di 12 pagine

Special Edition CD Digipak

Digital Album – (incluso Dolby Atmos – mixato da Mark Gittins)