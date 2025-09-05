THE WEEKND – una data allo stadio San Siro di Milano nel 2026

La superstar mondiale certificata diamante The Weeknd ha annunciato l’ampliamento del suo tour da record e sold-out After Hours Til Dawn Stadium Tour con una serie di nuove date in Messico, Brasile, Europa e Regno Unito nel 2026. Prodotto da Live Nation e sponsorizzato da Nespresso, il tour partirà lunedì 20 aprile da Città del Messico presso l’Estadio GNP Seguro, includendo tappe come Rio de Janeiro, San Paolo, Parigi, Amsterdam, Londra, Madrid, e toccherà anche l’Italia con un appuntamento allo Stadio San Siro di Milano il 24 luglio 2026.

Per le date in Messico e Brasile, The Weeknd sarà accompagnato da Anitta, mentre sarà Playboi Carti ad affiancare l’artista in tutti i concerti in Europa e Regno Unito.

I biglietti per le date in Europa e UK saranno disponibili tramite la prevendita dell’artista a partire da martedì 9 settembre alle ore 12:00 locali.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 14:00 di martedì 9 settembre. L’accesso riservato ad alcuni dei migliori biglietti sarà disponibile, per i titolari di carta Mastercard, da venerdì 12 settembre alle ore 12:00. Visita priceless.com/music per maggiori dettagli.

Da giovedì 11 settembre alle ore 12:00 i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation – per accedere alla pre sale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 12:00 di venerdì 12 settembre su livenation.it e theweeknd.com/tour.

L’After Hours Til Dawn Stadium Tour celebra l’acclamata trilogia di album di The Weeknd – After Hours (2020), Dawn FM (2022) e Hurry Up Tomorrow (2025) – e ripercorre i grandi successi del suo catalogo.

Ascolta “Hurry Up Tomorrow” QUI.

Il tour nordamericano ha contato oltre 40 concerti negli stadi, tutti sold-out, unendo una produzione rivoluzionaria a una scaletta elettrizzante e infrangendo record di presenze e incassi negli Stati Uniti e in Canada. The Weeknd è diventato l’artista nero con i maggiori incassi della storia in città come New York, Denver, Santa Clara, Seattle, Edmonton, Montreal, Orlando, Arlington e Houston, e ha stabilito il record di presenze per un artista R&B maschile a Boston, Denver, Edmonton e Orlando. Al Rogers Centre di Toronto, ha segnato un record assoluto con il maggior numero di spettacoli di un artista solista maschile in un singolo tour (sei), stabilendo un record anche rispetto a qualsiasi artista canadese. A Los Angeles, ha stabilito il record per il maggior numero di spettacoli suonati da un artista solista maschile al SoFi Stadium. In Texas, quest’anno ha venduto più biglietti di qualsiasi altro artista.

L’After Hours Til Dawn Tour, partito nel 2022, è diventato il più grande tour R&B della storia, toccando i paesi di tutto il mondo negli ultimi tre anni con show negli stadi di Nord America, Europa, Regno Unito, Sud America e Australia.

LE DATE DEL THE WEEKND AFTER HOURS TIL DAWN STADIUM TOUR 2026:

Mon Apr 20 – Mexico City, MX – Estadio GNP Seguros

Tue Apr 21 – Mexico City, MX – Estadio GNP Seguros

Sun Apr 26 – Rio de Janeiro, Brazil – Estádio Nilton Santos

Thu Apr 30 – São Paulo, Brazil – Estádio MorumBIS

Fri May 01 – São Paulo, Brazil – Estádio MorumBIS

Fri Jul 10 – Paris, France – Stade de France

Fri Jul 17 – Amsterdam, Netherlands – Johan Cruijff ArenA

Tue Jul 21 – Nice, France – Allianz Riviera

Fri Jul 24 – Milan, Italy – San Siro Stadium

Thu Jul 30 – Frankfurt, Germany – Deutsche Bank Park

Tue Aug 04 – Warsaw, Poland – PGE Narodowy

Sat Aug 08 – Stockholm, Sweden – Strawberry Arena

Fri Aug 14 – London, UK – Wembley Stadium

Sat Aug 15 – London, UK – Wembley Stadium

Sat Aug 22 – Dublin, Ireland – Croke Park

Fri Aug 28 – Madrid, Spain – Riyadh Air Metropolitano

Sat Aug 29 – Madrid, Spain – Riyadh Air Metropolitano