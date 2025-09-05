Gallery
Trentemoller: le foto del concerto all’Invincible Fest
Giovedì 4 settembre 2025 Trentemoller è stato ospite nel contesto dell’Invincible Fest, un festival che mantiene viva la sua anima multigenerazionale, affiancando figure consolidate della scena elettronica europea con nuove promesse del panorama italiano . Questa sera, il produttore danese porta a Roma la sua miscela riconoscibile di elettronica, post-punk e suggestioni darkwave, un rituale sonoro che sa trasformarsi in paesaggio.
Sul palco, Trentemøller dialoga con il presente del Dreamweaver, l’album pubblicato nel 2024 che unisce dieci tracce ipnotiche e testimonia una capacità di rinnovamento che resta fedele alla sua identità narrativa . Il live non si limita a essere una semplice esibizione, ma si sviluppa come un percorso immersivo, capace di coniugare melodie malinconiche, ritmi che riportano alla danza sottile, e atmosfere che sembrano scritte per un film .
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Trentemoller all’Invincible Fest di Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:
Foto di Fabrizio Di Bitonto