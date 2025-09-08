Punkadeka Festival 2025

E cosi, un anno dopo, torniamo al Circolo Magnolia per un altro giro del Punkadeka Festival. L’evento organizzato dall’omonimo portale da sempre punto di riferimento per chi vive, respira e ama il punk è tornato con una line-up che promette scintille.

Sul piatto ci sono buona parte dei nomi caldi della scena italiana, tra storici e nuove leve, e due ospiti stranieri di peso, su tutti i Cock Sparrer, headliner e veri padri fondatori del punk oi! britannico. Nei giorni precedenti, come spesso accade, girava un filo di scetticismo. Il costo del biglietto non proprio leggero e, soprattutto, la concomitanza con la manifestazione a sostegno del Leoncavallo che ha attraversato le strade di Milano nel pomeriggio, avevano fatto storcere il naso a più di qualcuno. Ma appena si arriva sul posto, i dubbi svaniscono.

Il Magnolia è pieno, vivo, carico. Si sente subito: sarà una giornata lunga, intensa, rumorosa. Come deve essere. Ci si guarda intorno e notiamo più stand rispetto all’edizione passata, un bel segnale. Oltre ai classici banchetti con i merch delle band, ci sono dischi, libri, abbigliamento alternativo. Allo stand di Punkadeka c’è persino una ruota della fortuna, tre euro a giro, in palio magliette, CD, buoni sconto. La gente si ferma, gioca, ride. I bicchieri iniziano a riempirsi, le prime birre scorrono. Ci si saluta, ci si abbraccia, ritrovarsi in questi posti è un po’ come tornare a casa.

E si parte: i primi a salire sul palco sono i Medium Beer, punk oi! dalla Brianza. L’attitudine non manca, anzi. Salgono carichi, convinti, e lo dimostrano subito. I testi sono impegnati, politici, diretti, e il pubblico sotto palco reagisce in pochi secondi. Partono i primi mosh-pit, wall of death, spinte, sudore, chi li conosceva già li ritrova con piacere, chi li vede per la prima volta capisce che non sono lì per caso. Li avevo già visti in contesti più piccoli, ma vederli su un palco grande come quello del Magnolia mi ha fatto capire quanto siano cresciuti, e quanto siano ormai pronti.

Subito dopo tocca ai Retarded, storica band di Voghera con quasi trent’anni sulle spalle. La loro è una presenza solida, rodata, di chi sa cosa fare e come farlo, la scaletta fila liscia, l’esecuzione è impeccabile, anche se forse meno travolgente rispetto ad altri. Ma d’altronde, quando hai così tanti concerti e dischi alle spalle, non hai bisogno di dimostrare nulla. E il pubblico lo sa. Il pomeriggio va avanti, il sole ancora alto, ma l’atmosfera è già bella accesa.

Sul palco arrivano gli RFC da Caserta, e la temperatura sale. Ska-core ruvido, energico, contagioso. Si balla, si poga, si canta a squarciagola. Quando parte “Fuori dal coro”, ci si guarda intorno e ci si rende conto che qui, fuori dal coro, siamo in realtà tutti dentro. Dentro questa comunità, dentro questa scena che ancora riesce a coinvolgerci con estrema naturalezza.



Poi è il momento degli Arturo, storica formazione hardcore torinese, in attività dal ’93. La loro esibizione, almeno per quanto mi riguarda, è quella che mi ha coinvolto meno, ma sarebbe ingiusto non riconoscere la risposta del pubblico: chi è sotto palco canta, urla, si muove. È chiaro che il legame con questa band è profondo, e continua a esserlo. Quando salgono sul palco i Bloodstrings, si sente subito un cambio di sonorità; arrivano dalla Germania, e sono per la prima volta in Italia. Portano con sé un punk contaminato da venature rock’n’roll, un’energia diversa ma perfettamente in linea con lo spirito del festival. Il pubblico li accoglie con curiosità e in pochi minuti li adora. Il momento in cui il contrabbassista scende sotto palco, suonando tra la gente, è uno di quelli che restano. Coinvolgenti, potenti, divertenti, una vera sorpresa.



Nel tardo pomeriggio, l’affluenza è ormai importante, forse anche più del previsto. I cestini iniziano a traboccare di bicchieri vuoti, segno che l’umore è quello giusto. Gli stand lavorano a pieno ritmo, e si nota con piacere che la gente non si limita a curiosare: compra, supporta, tiene viva la scena. Anche i servizi funzionano, compresa, udite udite, l’acqua gratuita, un dettaglio non da poco.

Intanto sul palco salgono i Sempre Peggio, e l’atmosfera cambia di colpo. La loro è un’esplosione di rabbia e consapevolezza, musica come atto politico, come urlo collettivo. Ogni parola di Martin arriva diretta, colpisce, lascia il segno. “Stretti nella morsa”, il loro ultimo disco, è senza dubbio uno dei migliori dell’anno, e dal vivo, è anche meglio.



A ruota arrivano i Discomostro. Il loro ultimo lavoro, “Oh no!”, è già un classico, e il live non fa che confermarlo. Carlame sputa versi come colpi dietro la schiena, il sarcasmo e la lucidità dei loro testi si fondono con un suono potente e sporco che ti prende allo stomaco. Sono tra i migliori in circolazione, e il pubblico lo sa. E glielo fa capire.



Si fa sera, l’odore di pizza e hamburger si mescola all’aria carica di adrenalina, e ormai chi non ha un bicchiere in mano è un’eccezione. Le luci dei cellulari si accendono, si scattano foto, si registrano video, ma soprattutto si vive. E sul palco arrivano i Derozer. Non pubblicano nulla di nuovo da anni, ma chi se ne importa? La loro è una festa punk, un abbraccio collettivo. “Branca Day”, “Alla nostra età” ,con Cippa dei Punkreas sul palco, sono inni generazionali. La gente canta, ride, si commuove. C’è voglia di sentirli ancora, magari con qualcosa di nuovo, forse ci stanno già lavorando (spoiler?).



Poi cala la notte, e arrivano loro. I Cock Sparrer, una delle band più iconiche del punk inglese, in attività dal 1972. Questo è il loro tour d’addio, e poterli vedere dal vivo, in Italia, è un privilegio. Salgono sul palco senza fare troppi discorsi, perché tanto parlano le canzoni. “Riot Squad”, “Take ’Em All”, “Suicide Girls”, e poi, inevitabile, “We’re Coming Back”. È una chiusura epica, degna di una carriera irripetibile. Guardarli lì, sul palco, mentre salutano un pubblico in delirio, è emozionante. Un grazie sincero va a loro, per tutto quello che hanno dato e che, in parte, continueranno a dare anche quando non saranno più in tour.



Il festival finisce così; un’ultima birra, un ultimo abbraccio, un’ultima foto con chi hai ritrovato o appena conosciuto. Si torna a casa stanchi ma pieni. Perché il Punkadeka Festival non è solo un evento musicale: è un’esperienza. È una celebrazione di ciò che il punk è sempre stato: rabbia, passione, identità, comunità e di ciò che continuerà a essere.

In un momento dell’anno in cui riprendere la routine sembra quasi un trauma, giornate come questa servono a ricordarci perché non siamo soli. Perché questa scena è ancora viva, perché ci riconosciamo negli stessi suoni, nelle stesse parole, negli stessi abbracci. È tutto ancora qui.

Testo di Piero Di Battista

Foto di Francesco Guerrini