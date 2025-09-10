I-DAYS 2026 – confermati SYSTEM OF A DOWN e QUEENS OF THE STONE AGE

La fine della fortunata edizione 2025 di I-DAYS è ancora vicina, si sente ancora l’eco degli applausi dei 250 mila spettatori arrivati a Milano per ascoltare dal vivo gli artisti che hanno calcato i palchi dei due ippodromi milanesi e già arrivano i primi nomi protagonisti della nuova edizione della concert series più famosa d’Italia: i SYSTEM OF A DOWN con i QUEENS OF THE STONE AGE e gli ACID BATH.

Una lineup di grande impatto con alcune delle band più influenti del rock moderno per un appuntamento speciale il 6 luglio all’Ippodromo Snai La Maura.

I biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 12.00 di giovedì 18 settembre e in vendita generale dalle ore 12.00 di venerdì 19 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Dopo l’enorme successo del tour di quest’anno (6 date negli stadi in Nord America e un trionfale tour sold out in America Latina che ha venduto 500.000 biglietti) i SYSTEM OF A DOWN sono pronti per il grande ritorno in Europa.

Come la rock band più ispirata, di impatto e inimitabile del XXI secolo, i SYSTEM OF A DOWN hanno venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo, vinto un GRAMMY® Award e suonato come headliner in arene, festival e stadi in diversi continenti. Formatosi a Los Angeles, il gruppo ha rappresentato la colonna sonora di una rivoluzione personale, politica, sonora e spirituale sin dall’uscita del loro album di debutto omonimo multiplatino nel 1998. Il quartetto ha costantemente registrato il tutto esaurito in tutto il mondo e registra regolarmente oltre 23 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il che li rende una delle band rock/alternative più ascoltate al mondo. I SYSTEM OF A DOWN sono Daron Malakian (chitarra, voce), Serj Tankian (voce, tastiere), Shavo Odadjian (basso) e John Dolmayan (batteria).

Le icone del rock arriveranno in Italia per l’unica data live nel nostro paese affiancati da ospiti speciali come i QUEENS OF THE STONE AGE e dagli ACID BATH che si esibiranno in apertura. I SYSTEM OF A DOWN, inoltre, annunceranno presto anche uno spettacolo molto speciale come parte di questo tour.

I QUEENS OF THE STONE AGE tornano sul palco degli I-DAYS dopo il memorabile show del 2024. La band californiana guidata da Joshua Homme è pronta per riconfermare il suo ruolo centrale nel mondo rock internazionale con il sangue, il sudore e la spavalderia oscura e magica che solo Homme e i suoi compagni sanno evocare.

Troppo prolifica, ambiziosa e semplicemente geniale per essere vincolata o limitata dai confini di qualsiasi genere, la band si è trasformata nel colosso che ha benedetto il mondo con una gamma di successi da “No One Knows” a “Little Sister“, da “My God is the Sun” a “The Way You Used To Do” e tutto il resto.

Acclamati regolarmente come una delle più grandi band dal vivo in circolazione, i QUEENS OF THE STONE AGE sono composti da Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore… Quelle che sono iniziate come “feste con generatori” nel deserto si sono evolute in arene sold-out e headliner sul palco principale dei vostri festival preferiti.

Il ritorno degli ACID BATH, dopo quasi 3 decenni di separazione, si è distinto come una delle reunion più elettrizzanti e chiacchierate del 2025. Considerata da tempo una leggenda di culto con un’eredità intoccabile, la riformazione della band ha acceso l’entusiasmo di generazioni di fan, da coloro che hanno assistito alla loro ascesa originale, a una nuova ondata di adolescenti che scoprono la loro musica per la prima volta.

Lo status leggendario della band è stato scolpito nella pietra in soli due album in studio: When the Kite String Pops (1994) e Paegan Terrorism Tactics (1996) e lo scioglimento nel 1997 ha lasciato un’eredità che continua a ispirare generazioni di musicisti e fan. Ora, dopo i successi di quest’anno, sale l’attesa per il ritorno in italia nel 2026.

Gli I-DAYS MILANO sono diventati negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

