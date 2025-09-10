LEPROUS – nuove date a Padova e Roma nel 2026

Dopo aver annunciato un concerto al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) per il 7 novembre 2025, i LEPROUS confermano oggi le nuove date della seconda parte del loro tour europeo.

Tra queste ci saranno anche due altri appuntamenti in Italia che si terranno domenica 25 gennaio 2026 alla Hall di Padova e il 4 febbraio 2026 all’Orion di Roma.

In apertura si esibiranno degli special guest che saranno prossimamente comunicati.



I biglietti per i concerti del 2026 saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita dalle ore 10:00 del 12 settembre.

I biglietti per il concerto del 7 novembre 2025 sono già in vendita su Vivaticket.com a questo indirizzo.

LEPROUS

7 novembre 2025 – Trezzo sull’Adda (MI), Live Club

25 gennaio 2026 – Padova, Hall *NUOVA DATA

4 febbraio 2026 – Roma, Orion *NUOVA DATA