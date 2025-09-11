Shame – Cutthroat: la forza dell’imperfezione

Le prime distorsioni sonore degli Shame hanno preso vita al Queen’s Head pub di Brixton, storico locale londinese in cui la band ha incrociato altre realtà punk e alternative della capitale fin dai suoi inizi.

La loro storia inizia nel 2014, quando suonavano in una stanza sopra al pub ma erano ancora troppo giovani per scendere al piano di sotto per bere. Oggi gli Shame sono oggi una delle voci più ruvide e autentiche del post-punk britannico contemporaneo, con l’ottima capacità di mettere insieme dei brani anche più immediati.

La band è composta da Charlie Steen, Eddie Green, Sean Coyle-Smith, Josh Finerty e Charlie Forbes, è diventata rapidamente nota per l’energia dei loro live e una presenza scenica incendiaria. L’album d’esordio Songs Of Praise è del 2018, gli Shame hanno rapidamente conquistato il pubblico, consolidando uno stile che fonde tensione e sincerità emotiva, in un mix tanto autentico e “sporco” quanto feroce.

In dieci anni di carriera, la band ha costruito intorno a sé un’aura di miticità, rafforzata da esibizioni ad alto impatto scenico e, naturalmente, dalla loro musica. Sicuramente rilevante è stata la possibilità di andare in tour con i Fontaines D.C.che gli ha consentito di farsi presso il pubblico giusto molto rapidamente, anche se già prima erano riusciti a conquistarsi una nicchia di fan fedeli.



Cutthroat, il quarto album del gruppo, sembra emergere da una forte tensione artistica e una volontà di evolversi musicalmente: un lavoro che fa emergere l’angoscia dei tempi contemporanei con durezza e acida ironia. Il disco si apre con “Cutthroat” e “Cowards Around”, due tracce energiche e rabbiose che puntano il dito contro le paure individuali e collettive. Per questo quarto disco la band ha collaborato con John Congleton, produttore e ingegnere del suono di fama internazionale, vincitore di un Grammy Award e noto per i suoi lavori con artisti come St. Vincent e Angel Olsen. I

l disco è stato registrato nel Salvation Studios di Brighton dove Congleton, ha aiutato gli Shame a semplificare e potenziare le idee, trasformando Cutthroat in un album potente, veloce e stratificato. La sua impronta emerge chiaramente nel disco: la pulizia dei suoni convive con l’energia grezza, mentre le influenze britpop e college rock si intrecciano a incursioni elettroniche.

In “Quiet Life”, una ballata dal sapore fortemente british, emerge con forza la voglia di esplorare degli Shame. “Spartak”, dal piglio più americano che ricorda in alcuni passaggi i The Strokes, denuncia gli arrampicatori sociali e mostra la band a proprio agio nel rinnovare un suono spesso associato al post-punk anni 2000. “Lampião” sorprende nella seconda parte del disco, soprattutto per il ritornello in portoghese: il brano ha un’impronta quasi epica e rende omaggio a una coppia di banditi brasiliani. “Axis of Evil” richiama sonorità elettroniche ed è forse la traccia che più ricorda la wave indie dei primi anni duemila.

In tutto l’album si percepisce una forte consapevolezza e maturità, unite alla capacità di preservare la spontaneità e la rabbia punk che definiscono gli Shame.



Nonostante qualche passaggio disordinato o talvolta meno riuscito, è evidente il tentativo di sperimentare e decostruire la propria identità sonora. Cutthroat procede con passo deciso, sfida le aspettative e supera i confini del genere. Rispetto ai lavori precedenti, il disco è più diretto e meno vulnerabile; questa scelta rivela un’attitudine giocosa e perchè no, anche provocatoria. L’album conferma gli Shame come una band in continua evoluzione, capace di raccontare il disagio del presente senza rinunciare a una ferocia stilistica che rende ogni brano un pugno allo stomaco e allo stesso tempo un invito alla reazione.

Cutthroat non è un disco perfetto, ma proprio nella sua imperfezione risiede la sua forza: racconto amaro e sincero, fatto di tensioni, rabbie e speranze di una generazione che scava dentro se stessa per cercare la liberazione. Sotto la guida di John Congleton, gli Shame firmano un’opera intensa, che segna una nuova tappa nel panorama del rock alternativo britannico e rafforza la loro posizione tra le realtà più incandescenti e genuine del post-punk contemporaneo.

Testo di Giovanni Cantamessa

Foto di Mairo Cinquetti