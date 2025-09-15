Finley al Carroponte, l’ultimo concerto del tour… o forse no?

Metà settembre coincide spesso e volentieri con due cose: la fine dei concerti estivi e l’inizio della scuola.

Quindi, perché non far coincidere le due cose?

I Finley tornano a Milano, più precisamente a Sesto San Giovanni, per concludere alla grande il loro nuovo tour con la tappa denominata, per l’appunto, “Back To School”.

Seppur con un clima tutt’altro che estivo ed un cielo tutt’altro che terso, all’interno del Carroponte si respira comunque un’aria familiare ed amichevole, pieno di ragazzi più o meno trentenni pronti a darsi battaglia sul chi canta più forte le canzoni di Pedro & Co.



Dato il periodo, il concerto, tra luci ed effetti, non può che iniziare con “Sole di Settembre”, per poi toccare via via tutti i successi più o meno famosi della band: dalla carica di “Adrenalina” si passa alla ballad “Ricordi” (introdotta da un discorso sul viverli e non solo riprenderli con il telefonino), passando ovviamente per “Diventerai una Star” e “Fumo e Cenere”, pezzi dai ritmi diversi, ma dai medesimi risultati: a ridosso degli anni duemila tutti cantavano queste canzoni, citandole ancora oggi a memoria!

La serata conclusiva passa attraverso anche momenti divertenti e conviviali, come la battuta reciproca tra Pedro ed un fan, “reo” di chiamarlo a gran voce da inizio a fine concerto: “Che c***o vuoi che gridi da inizio concerto?!”, dove la replica del ragazzo, forse colto di sorpresa o in mezzo ad una simpatica ubriachezza, si è ridotta al semplice “Nulla, ti voglio bene!”. Fatto che ha colto l’ilarità del pubblico e della stessa band, con risate a crepapelle.

Non solo risate ma anche momenti più dolci e teneri al Kozel Carroponte: non una, ma ben due ragazze hanno deciso (con le buone e con le cattive, ndr) di trascorrere con le note dei Finley il loro addio al nubilato. Quando ricapiterà mai?! Gli auguri, anche se con molta fatica, sono arrivati da parte di tutti!

Tappa che non ha visto solamente la presenza dei quattro membri del gruppo: a loro, difatti, si sono uniti molteplici ospiti come Dario dei “Dari” (cantando “Wale”), Divi de “I Ministri” (intonando F.A.Q.), Nina Zilli (“Quello Sbagliato”, loro ultimo pezzo), e “Le Bambole di Pezza” (con le quali, seppur con qualche difficoltà sonora, è andata di scena “Blockbuster”. Il grande boato, però, è esploso quando sul palco (o meglio, sul “carro” data la location) sono saliti Naska intonando “Porno” e Mondo Marcio con Dentro Alla Scatola.

La conclusione, infine, non poteva che essere degna di nota: prima dell’ultima canzone, che non poteva che essere Tutto è possibile, ecco arrivare un video che coglie di sorpresa tutti: la band, vestita da cerimonia, si riempie di torte in faccia prima di annunciare un’altra grande festa tutta meneghina: a marzo 2026 andrà in scena “Tutto è possibile – La Grande Festa”, all’Alcatraz di Milano!

Ci vediamo a Marzo, ragazzi!

Testo e foto di Roberto Della Corna