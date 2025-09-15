THE KOOKS – una data in Italia a febbraio

La band indie-rock britannica The Kooks arriva in Italia con un unico appuntamento domenica 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano. Il 9 maggio è uscito il loro nuovo album “Never/Know”.

Il disco rappresenta sia un ritorno allo stile classico e anthemico che ha reso celebre il gruppo, sia un omaggio al loro gusto per i dischi senza tempo e dal sapore vintage.Composto da 11 tracce e autoprodotto da Pritchard, il disco è nato dal desiderio di riscoprire l’energia creativa delle origini. Non si è trattato di replicare il suono del primo album, ma di tornare alle radici, chiedendosi cosa rappresenta davvero l’identità dei Kooks. Il risultato è un album che riesce a catturare la magia del debutto della band, che è stata culturalmente fondamentale, esplorando al contempo nuove sonorità. L’album è pieno di sorprese, ma al centro rimane sempre una forte attenzione alla scrittura pop-rock ben costruita.

I Kooks, noti per aver definito il sound indie dei primi anni 2000, sono riusciti a restare rilevanti anche nel contesto musicale odierno, parlando a una nuova generazione di fan. Oggi, infatti, il 45% del loro pubblico ha tra i 18 e i 24 anni, e con oltre 7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, è evidente che la qualità della loro scrittura continua ad avere impatto.

Dal punto di vista sonoro, la cover di Arrow Through Me di Paul McCartney & Wings è forse

l’indizio più chiaro delle influenze musicali dell’album. Il brano di chiusura, Talk About It, cupo e intenso, mostra invece un apprezzamento per il soul più classico. L’album è nato inizialmente come un progetto solista: Pritchard aveva iniziato registrando dei demo per conto suo, prima di coinvolgere gli altri membri del gruppo. Lui e il chitarrista Hugh Harris hanno ritrovato quello spirito di collaborazione spontanea che aveva segnato i primi lavori della band. Harris ha detto che, in fondo, loro due vogliono la stessa cosa, e questo è qualcosa di molto potente.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di mercoledì 17 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 19 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.