Addio a Tomas Lindberg, voce storica degli At the Gates

Il 16 settembre 2025, il mondo del metal ha perso una delle sue voci più iconiche: Tomas Lindberg, frontman degli At the Gates, è scomparso all’età di 52 anni a causa di complicazioni legate a un carcinoma adenoideo cistico, una rara forma di cancro che colpisce la bocca e il palato. La notizia è stata confermata dalla sua famiglia e dalla band tramite i canali ufficiali.

Nato il 16 ottobre 1972 a Göteborg, Lindberg è stato una figura centrale nella scena death metal svedese. Ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’80 con i Grotesque, per poi fondare gli At the Gates nel 1990. Il loro album del 1995, Slaughter of the Soul, è considerato una pietra miliare del death metal melodico e ha influenzato intere generazioni di musicisti.

Oltre agli At the Gates, Lindberg ha collaborato con numerosi altri progetti, tra cui The Crown, Skitsystem, Disfear, The Great Deceiver e il supergruppo Lock Up. La sua voce graffiante e la sua presenza scenica carismatica lo hanno reso una leggenda del metal estremo.

La sua morte lascia un vuoto incolmabile nella scena metal mondiale. Gli At the Gates lo hanno ricordato come un amico sincero, generoso e fonte di ispirazione. La sua eredità musicale continuerà a vivere attraverso le sue registrazioni e l’impatto indelebile che ha avuto sul genere.

Foto di Omar Lanzetti.