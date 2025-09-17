DEMI LOVATO – annuncia il nuovo album “It’s Not That Deep”

Dopo settimane di speculazioni, la superstar globale che ha ispirato un’intera generazione e più volte nominata ai Grammy Awards Demi Lovato annuncia finalmente il suo nono attesissimo album “It’s Not That Deep”, già disponibile per il preorder in esclusiva sullo shop Universal nei formati fisici Vinile colorato e CD. Il progetto è stato anticipato dai due singoli “Here All Night”, uscito lo scorso venerdì 12 settembre, e “Fast”, che hanno portato la trepidante attesa dei suoi fan alle stelle.

“It’s Not That Deep” è un album di 11 tracce interamente prodotto da Zhone (Kylie Minogue, Troye Sivan, Kesha), in cui Demi Lovato rivisita i suoni dance-pop presenti in alcune delle sue hit passate e conferisce loro una nuova energia, in un progetto musicale dedito a celebrare la piena ripresa di controllo su sé stessa lasciando al contempo andare tutte le inibizioni. Il titolo dell’opera evoca quello che per l’artista è diventato un mantra, e le ha permesso di tornare al fascino spensierato che ha caratterizzato gli inizi della sua carriera, ritrovando gioia nei piaceri della vita.

Parlando del progetto, Demi Lovato ha dichiarato: «Creare questo album con Zhone è stato un processo incredibile, e lasciarmi andare e pensare solo a divertirmi è stata un’esperienza davvero liberatoria. In passato ho scritto spesso musica in cui ho trattato argomenti pesanti che avevo bisogno di processare, che fosse catartica. Quando sono tornata nello studio di registrazione, quel genere di canzoni non mi toccavano più come prima, perché adesso sono in un periodo diverso della mia vita. Sono felice, sono innamorata, e voglio solo godermi la vita e divertirmi. Mi sono resa conto che la vita non deve essere sempre così seria, ed è diventata la filosofia di questo album. È un album creato per la pista da ballo e per fare nottata, e non vedo l’ora di ballare con voi».

La traccia più recente estratta dall’album, “Here All Night”, consolida “It’s Not That Deep” come l’era dance pop di Demi Lovato, unendo la voce potente della cantante a una produzione pulsante, creando così un inno euforico per le notti che non finiscono mai.

“It’s Not That Deep”, una celebrazione autentica e dance-pop della vita e del divertimento, è stato introdotto il 1° agosto dal singolo “Fast”, che ha debuttato nella Top10 della classifica Billboard Hot Dance/Pop Songs. Parlando del lavoro con Demi Lovato, il suo produttore esecutivo Zhone ha dichiarato: “È stato davvero stimolante lavorare con Demi e vivere il suo percorso di continua crescita. È una vera maestra in studio. Questo album parla di liberarsi dalle inibizioni e ci siamo divertiti tantissimo a creare questa musica! È un’esperienza che traspare davvero da ogni brano“.

Demi Lovato (8 dischi di platino e 5 d’oro in Italia) è musicista, attrice, attivista e autrice bestseller del New York Times, due volte nominata ai GRAMMY e vincitrice di numerosi premi. Con 50 miliardi di stream in tutto il mondo e un’audience digitale di circa 300 milioni di persone, Demi ha affascinato il pubblico con la sua potente voce e la sua illustre capacità di scrittura. Ha pubblicato otto album in studio, tutti debuttati nella Top 10 della Billboard 200, e quattro dei quali vantano oltre un miliardo di stream su Spotify.

Il suo album più recente, HOLY FVCK (2022), è un viaggio sonoro basato sulle radici rock e pop-punk di Demi, che illustra una retrospettiva sincera ma ironica delle sue esperienze di vita e ha ricevuto ampi consensi da parte di critici e fan. L’album è stato definito “il migliore che abbiamo sentito da Lovato fino a oggi” (Variety) ed è stato descritto come “un album infuocato, pieno di passione, riflessione profonda e un pizzico della vecchia, buona rabbia” (Vogue). HOLY FVCK ha debuttato al primo posto in diverse classifiche Billboard, tra cui la Top Rock & Alternative Albums, la Top Rock Albums e la Top Alternative Albums. L’album ha anche segnato l’ottavo debutto consecutivo nella Top 10 della Billboard 200 per Demi ed è entrato nella Top 5 della classifica delle vendite di album.

Per preordinare “It’s Not That Deep”: https://island.lnk.to/DemiLovato