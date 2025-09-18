Festival in Italia? No grazie. Il mondo invece è “Rock’n’Roll”!

Se l’Italia fosse una canzone rock, in questo momento sarebbe un lentaccio malinconico, fuori tempo e stonato. L’ho pensato appena sono tornato a casa, dopo aver vissuto l’assolo di chitarra che è stato il NOS Alive di Lisbona. E il discorso, credetemi, è da generalizzare. Non è la solita tiritera di chi guarda sempre all’erba del vicino, è la sacrosanta e fottutissima verità di chi, come me, vive di musica, di concerti, di quelle vibrazioni che ti scuotono le ossa e non il portafoglio. Ho tanti amici che ormai vanno all’estero solo per quello, non per turismo, ma per vivere la musica come si deve.

La mia trasferta nella penisola iberica è stata una rivelazione, un paradiso per ogni appassionato e un inferno per le mie illusioni sull’Italia. Al NOS Alive l’organizzazione è una scienza esatta, non un’improvvisazione da scampagnata. I prezzi sono accessibili, e il terreno? Dimenticate i campi di patate e il fango a cui siamo abituati. Lì c’erano grandi moquette d’erba sintetica, un lusso su cui poggiare i piedi stanchi: tutto pulito, neanche un mozzicone di sigaretta, con la gente che si sedeva senza paura di venire schiacciata. Sembrava di camminare su una nuvola, altro che le buche e la polvere che ti entra fin dentro l’anima.

E la musica? Non la solita band grossa e basta che ti fa spendere un capitale. Lì c’erano grandi band su grandi palchi e, soprattutto, una vastissima scelta di generi. Un clima rilassato, quieto vivere, niente ansie, solo pura goduria musicale. Non una rissa, non una spinta, solo gente che si godeva la musica in pace. Quante volte in Italia mi sono sentito una marcatura a uomo, come avere a che fare con Materazzi e Montero? Spintoni, gomitate, l’obbligo di difendere un millimetro quadrato di spazio.

Poi c’è la questione fondamentale: l’acqua. In Italia te la tolgono all’ingresso o ti tolgono il tappo, costringendoti a comprare bottigliette mignon a prezzi folli. Lì, al NOS Alive, l’acqua era gratis. Una cosa così semplice, così umana, così fottutamente ovvia, che in Italia sembra fantascienza. E il cibo? Puoi portare il tuo, senza essere costretto a svuotare il portafoglio in stand che propongono la solita roba unta e bisunta a peso d’oro. È una questione di rispetto per il pubblico e per l’esperienza.

Nos alive

La tragicommedia dei “Festival” italiani

Parliamo dei ‘festival’ italiani. Molti di questi eventi si definiscono festival, ma di fatto, hanno ben poco a che vedere con un vero festival. Se un evento ha solo una band e due gruppi di apertura, che razza di festival è? Quello è un concerto con un nome altisonante per gonfiare il biglietto, una presa in giro bella e buona. Un festival si basa sulla line-up, sulla scelta, sulla festa. Spesso un ‘festival’ è diluito in un mese, non in tre giorni consecutivi come all’estero. Ricordo una data dove c’era solo una famosa band italiana e nessun’altra. Non hanno nemmeno voluto il gruppo spalla. Zero. Assurdo.

Dov’è la “lineup”? Dov’è la scelta? È un bluff bello e buono. E parlo anche di pseudo-festival che, pur provandoci, raramente raggiungono l’ampiezza e la complessità dei loro cugini europei o americani. Sono dei concerti, tifo per loro, ma chiamarli festival è eccessivo.

E poi ci sono i token, una vera e propria piaga che in Italia si ostinano a non debellare. Mentre all’estero si sono mossi verso sistemi di pagamento moderni e trasparenti, qui siamo bloccati al paleolitico. Il motivo è semplice e cinico: bassissimi costi per gli organizzatori e altissimi guadagni. Con pochissime casse dedicate al cambio, si creano code infernali e un flusso di cassa costante. Ma il vero inganno sta nel sistema: una birra che costa “4 token e mezzo” e tu puoi comprare i gettoni solo in multipli di 5. Ti avanzerà sempre qualcosa che non è rimborsabile. È un modo subdolo per intascare il denaro non speso, un guadagno netto sull’ingenuità o sulla fretta del pubblico. È una pratica antiquata e ingiusta, che ti fa sentire spremuto fino all’ultimo centesimo.

Già nel 2017, allo Sziget Festival, si pagava con carta contactless o una tessera ricaricabile, e alla fine ti restituivano i soldi non spesi. In Italia? Un lontano sogno.

Un tour virtuale dei veri colossi del Rock

Vogliamo parlare dei veri festival? Del Wacken Open Air, del Rock Am Ring in Germania, l’Untold Festival in Romania, il Sziget Festival in Ungheria, o i colossi inglesi come il Reading e Leeds, il Creamfields o il fuoriserie Glastonbury? Negli Stati Uniti, non c’è che l’imbarazzo della scelta con l’Ultra Music Festival, o il Lollapalooza. Poi ci sono Coachella e il Burning Man: nomi che risuonano forte, sì, ma che negli ultimi anni hanno collezionato un sacco di vicissitudini. I prezzi sono diventati folli, rendendoli posti accessibili solo a influencer o a chi è disposto a fare debiti pur di esserci. Insomma, un’esperienza da vivere, magari, ma con riserva. Questi sono tutti esempi di macchine perfette, sinfonie di organizzazione e passione che ti lasciano a bocca aperta.

Merita una menzione speciale anche un’iniziativa più recente ma già di culto: il Bludfest, lanciato da Yungblud nel 2024. Un festival personale che ha subito colpito per i suoi prezzi contenuti e una cura maniacale per ogni dettaglio, dando spazio ad artisti emergenti e sonorità alternative. È una vera boccata d’ossigeno. In questa stessa ottica, gli Idles con il loro “Block Party” a Bristol nel 2025 offrono un’alternativa al gigantismo dei live: un festival a “chilometro zero” che supporta la creatività e l’economia locale e promuove la connessione tra le persone, un modello più “umano” e radicato nel territorio.

In Italia, semplicemente, non sono capaci. Ti trattano come bestiame dentro ad un ippodromo, con costi folli che nel resto d’Europa non esistono. Nelle piazze non c’è posto e non ci sono bagni decenti. Nei grandi posti, l’audio fa schifo, rovinando l’esperienza di qualsiasi concerto. Spezzo una lancia in favore dello Sherwood Festival a Padova: nel suo piccolo, un barlume di speranza in un panorama desolante. Negli anni l’offerta è stata abbastanza valida e a un buon prezzo. Il resto in Italia? Un pantano.

Il labirinto italiano: dove il Rock non trova casa

Allora, perché è così difficile godersi i festival in Italia? La risposta è un mix esplosivo di incuria, burocrazia e una mentalità retrograda. La strada per gli organizzatori è spesso in salita, un vero e proprio groviglio che soffoca la scena musicale dal vivo.

Il primo, e forse il più radicato, è di natura culturale: in Italia, la musica leggera gode di scarsa considerazione. Non è vista come una forma d’arte degna di investimenti e supporto, ma piuttosto come un mero intrattenimento di serie B. Questa mentalità si riflette in ogni aspetto, dalla burocrazia asfissiante alla cronica mancanza di fondi.

Poi ci sono i problemi economici. La mancanza di fondi pubblici è cronica. E le infrastrutture moderne? Un miraggio. L’Italia ha una visione più statale rispetto al modello anglosassone, dove i fondi pubblici dovrebbero coprire un terzo del budget. Ma nella realtà, in Italia, spesso non superano il 15%, costringendo gli organizzatori a fare i salti mortali.

Il nodo più spinoso, però, è quello politico. I promoter si sentono considerati “alieni, animaletti esotici, disturbatori”. Non come imprenditori che portano valore, ma come un fastidio. Questa burocrazia soffocante e la mancanza di supporto istituzionale sono un freno gigantesco. Non è un caso che alcuni festival di successo, come il Rototom, abbiano dovuto emigrare all’estero, trovando in Spagna un ambiente più accogliente.

Il futuro è oltre confine: perché la vera musica vola altrove

In uno scenario del genere, i dati parlano chiaro: in Italia, i concerti di artisti stranieri vengono spesso cancellati per pochi biglietti venduti, e il volume d’affari complessivo è in calo. È un bollettino di guerra per la musica dal vivo.

Dall’altra parte, all’estero, i grandi festival sono un vero e proprio ecosistema che funziona alla perfezione. Lì trovi spazi ampissimi e organizzati, dove non hai mai la sensazione di essere schiacciato dalla folla. I servizi sono efficienti, con bagni in abbondanza e aree ristoro variegate e accessibili, e cosa fondamentale, acqua e cibo a prezzi giusti. E la musica? Le lineup sono coese e diverse, offrono un’intera esperienza musicale curata, ben oltre il singolo headliner. Il tutto si traduce in un’atmosfera rilassata e sicura.

Festival come l’EXIT Festival in Serbia o l’Ultra Europe in Croazia, che attirano centinaia di migliaia di spettatori, sono l’esempio di come, con il giusto supporto e una mentalità diversa, si possa creare qualcosa di straordinario. Lì, le istituzioni ci mettono la faccia, non solo i soldi, ma anche il supporto morale, logistico e la volontà politica di far funzionare le cose.

Per me, il messaggio è più che chiaro: continuerò ad andare all’estero. Ho sempre associato una visita, spesso a Londra, con un concerto. L’anno prossimo farò del mio meglio per raggiungere i grandi festival oltreconfine, a patto di trovare un volo decente. Perché la musica è un’esperienza, e merita di essere vissuta appieno, senza sentirsi come bestiame. In Italia, la strada è ancora lunghissima, e finché non si cambia mentalità, finché non si capisce il valore reale della musica e della sua fruizione, la vera musica continuerà a cercare la sua vera casa altrove. E io, Paolo Pala, non resterò certo qui a guardare il treno passare. La mia passione è la mia bussola, la mia unica arma in questo viaggio senza fine. Per il vero rock’n’roll, non c’è confine. ALL ABOARD! HAHAHAHA!

Paolo Pala