Madonna: il ritorno alla dance e a Warner Records con un nuovo album nel 2026

Madonna si prepara a tornare sulle scene musicali nel 2026 con un progetto che molti fan stavano attendendo: un album dance che segna il suo ritorno a Warner Records, l’etichetta con la quale ha costruito gran parte del suo impero pop.

Dopo Madame X (2019), che ha esplorato sonorità e temi molto personali, la regina del pop ha annunciato un cambio di rotta. Il nuovo LP sarà in qualche modo un sequel di Confessions on a Dance Floor (2005), lavoro che già all’epoca incarnava il meglio della dance, del pop elettronico e delle atmosfere da pista. Madonna ha collaborato nuovamente con Stuart Price, produttore chiave del disco originale, suggerendo che potremmo ritrovare quella stessa energia travolgente.

Il ritorno “a casa”: Warner Records

Questa uscita non è solo il ritorno musicale, ma anche un ritorno istituzionale: Madonna lascia temporaneamente il suo periodo con Interscope per tornare con Warner. Un fatto simbolico, dato che i primi successi — Like a Virgin, Like a Prayer, Ray of Light — furono pubblicati proprio con questa etichetta. Ora, dopo anni di progetti vari e di sperimentazioni, per lei si tratta di “tornare alle radici”.

Nel corso del 2025 sono emersi alcuni indizi che puntano a come si chiamerà il progetto: “Confessions on a Dance Floor – Part 2”, abbreviazione “COADF-P.2”. Madonna ha confermato via social che il disco è previsto per il prossimo anno, e che sarà in molti modi un ponte tra il presente e il suo passato più iconico.

Aspettative: cosa ci aspettiamo



Suono e stile: se Confessions era pieno di disco, house e dance elettronica, il sequel sembra voler recuperare quella miscela energetica, con elementi moderni ma fedeli alla sua firma.

Collaborazioni: oltre a Stuart Price, non è chiaro se Madonna coinvolgerà altri produttori che l’hanno affiancata in passato, o nomi del panorama attuale per contaminazioni nuove.

Tematiche: come sempre ci si aspetta molto da lei non solo in termini musicali, ma anche concettuali: provocazione, riflessioni culturali, identità, forse nostalgia, ma con slancio verso il futuro.

Madonna torna: non solo con voce e danza, ma con la consapevolezza che il passato è un trampolino, non una prigione. E mentre molti fan attendono impazienti, questo album promette di ribadire ancora una volta che, anche a distanza di decenni, è lei a dettare ancora i confini del pop.

Foto di chrisweger/Creative Commons