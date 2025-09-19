D4vd cancella il tour dopo il ritrovamento del corpo di una 15enne nella sua Tesla

Recentemente, il nome del cantante è al centro di una vicenda tragica che ha scosso l’opinione pubblica: un corpo è stato rinvenuto nella sua auto, e le forze dell’ordine hanno confermato che si tratta della giovane donna scomparsa da mesi.

Nelle ultime settimane è stato scoperto un corpo in avanzato stato di decomposizione in una borsa posta nel vano anteriore di una Tesla intestata al cantante.

Le analisi condotte dal medico legale hanno confermato che la salma appartiene a una ragazza minorenne, si tratta di una quindicenne che risultava scomparsa da tempo. Questi sviluppi hanno innescato una serie di conseguenze che hanno portato ad un cambiamento radicale nei piani futuri di D4vd.

Dopo che le autorità hanno reso pubblica l’identità della vittima, il cantante ha annullato i restanti concerti negli Stati Uniti. Alcune tappe già programmate nel Nord America sono state sospese, mentre restano in sospeso le date previste in Europa e Oceania, la cui conferma dipenderà dall’evoluzione della situazione investigativa.

Parallelamente, brand e collaboratori hanno iniziato a prendere le distanze: alcune campagne promozionali che lo vedevano protagonista sono state ritirate, e collaborazioni musicali in sospeso sono al momento sospese o in fase di revisione da parte degli altri artisti coinvolti.

Al momento non sono state ancora formalizzate accuse penali a carico del cantante riguardo alla morte della minore. Le indagini sono tuttora aperte, e i pubblici ministeri stanno lavorando per far luce su ogni aspetto del caso: dalla modalità della morte, alle responsabilità penali eventualmente condivise.

Non è chiaro se in futuro procederanno con incriminazioni dirette. Nel frattempo, l’artista ha sospeso le sue attività pubbliche, compresa la promozione dell’ultimo atteso lavoro discografico.

Il caso ha attirato molta attenzione sia sui media che tra i fan. Da un lato, c’è chi chiede trasparenza assoluta sugli sviluppi dell’inchiesta; dall’altro, si sono levate voci che criticano l’artista per la gestione iniziale della vicenda, specialmente per aver continuato a esibirsi nonostante le accuse e le speculazioni crescenti.

Al di là delle implicazioni legali, la vicenda solleva anche questioni di responsabilità morale e pubblica per chi ha un ruolo di rilievo nel panorama artistico e mediatico.

Foto di Jhyphenn/Creative Commons