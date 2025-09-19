THE GATHERING – unica data italiana per il “Mandylion 30 Years Tour”

I leggendari The Gathering tornano in Italia per un’unica, esclusiva data dedicata al 30° anniversario di Mandylion, con la reunion insieme ad Anneke van Giersbergen. Dopo i cinque sold out show nei Paesi Bassi dello scorso Agosto, la band ha scelto di estendere il tour celebrativo al 2026 portando sul palco i brani di un album che ha segnato un’epoca insieme ai grandi classici della propria discografia.



L’appuntamento italiano sarà uno show da headliner, in data unica, al LIVE CLUB, Trezzo sull’Adda (MI).

BIGLIETTI:

40€ + diritti di prevendita su Ticketone e Mailticket

INFO E PREVENDITE: | Ticketone | Mailticket

Sito ufficiale band: https://gathering.nl/

Live Club: https://www.liveclub.it/

I The Gathering, formazione olandese nata nel 1989, hanno attraversato diverse fasi stilistiche — dal gothic/doom metal a esplorazioni di trip rock, psichedelia e sonorità elettroniche — diventando una delle realtà più influenti e sfaccettate della scena alternativa europea. Mandylion rimane uno dei loro album più iconici e questa serie di concerti è un tributo sentito e potente a quell’era, in formazione originale e con l’inconfondibile carisma e voce di Anneke per celebrare i brani che hanno fortemente marchiato la storia della band.

LINKS:

https://www.baganamusic.com/

https://www.facebook.com/thegatheringofficial/

https://www.instagram.com/thegatheringband

https://www.youtube.com/user/TheGatheringband

https://open.spotify.com/artist/2kO6zjt4a1OIqxOERhliEX