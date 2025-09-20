Morrissey cancella due concerti per minacce di morte

Il celebre cantante Morrissey ha annullato due tappe del suo tour negli Stati Uniti a seguito di minacce di morte ricevute online, connesse a una denuncia ufficiale contro un cittadino canadese. L’artista, noto per la sua carriera nei The Smiths e successivamente da solista, ha fatto sapere che la decisione è dovuta “a circostanze recenti” e al desiderio di garantire la sicurezza sua, della band e del pubblico.

Un uomo di 26 anni, residente a Ottawa, è indagato per aver formulato minacce di morte nei confronti di Morrissey tramite un post pubblicato sulla piattaforma Bluesky. L’accusa formale è quella di utters threats to cause death or bodily harm, ovvero di aver espresso la volontà di uccidere o causare danni seri all’artista.

Nel messaggio incriminato, l’uomo avrebbe dichiarato che sarebbe stato presente al concerto di Morrissey a Ottawa e avrebbe cercato di sparargli con “una pistola molto grande che possiedo illegalmente”.

Questo episodio mette in luce alcune questioni delicate, tra cui il potere e il pericolo dei social media: le piattaforme digitali hanno semplificato molto l’esprimere opinioni estreme, e in alcuni casi le minacce diventano reali e legali.



Foto di Caligvla/Creative Commons