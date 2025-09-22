DREAM THEATER – in arrivo il nuovo live album “Quarantième: Live à Paris”

Live à Paris”; guarda il video di “Overture 1928 / Strange Déjà Vu”

Con il tour statunitense in corso, i DREAM THEATER, titani del progressive metal e vincitori di un GRAMMY®, annunciano l’uscita di un nuovo live album, in arrivo il 28 novembre 2025, su Inside Out Music/Sony Music. “Quarantième: Live à Paris” documenta l’iconica formazione composta da James LaBrie [voce], John Petrucci [chitarra], John Myung [basso], Jordan Rudess [tastiere] e Mike Portnoy [batteria] nello show sold-out all’Adidas Arena di Parigi, durante il loro tour europeo per il 40° anniversario. Il disco contiene una scaletta che abbraccia l’intera carriera della band, con classici come “Metropolis Pt. 1”, “Panic Attack”, “Octavarium” e “Pull Me Under” e molti altri.

In concomitanza con l’annuncio la band presenta il live video di “Overture 1928 / Strange Déjà Vu”:

Il commento di Jhon Petrucci:

“Dal momento in cui abbiamo annunciato il nostro tour per il 40° anniversario, sapevamo che sarebbe stato un evento molto speciale sia per la band che per i nostri fan e che doveva essere immortalato. Con questa release, la nostra esibizione a Parigi è stata catturata in modo splendido sia in formato audio che video. Un’occasione epocale per tutti”.

Il commento di Mike Portnoy:

“Abbiamo sempre saputo che questo tour sarebbe stato indimenticabile perché non solo stavamo celebrando i 4 decenni dalla formazione della band, ma anche la reunion della formazione classica del gruppo. L’eccitazione e le emozioni tra noi e i nostri fan a ogni singolo spettacolo erano palpabili e assolutamente fuori scala! Quella immortalata qui a Parigi è stata una serata epica che ora possiamo condividere con tutto il mondo per celebrare questo incredibile tour”.

L’artwork è stato curato ancora una volta da Hugh Syme.

“Quarantième: Live à Paris” sarà disponibile come Limited Deluxe 3CD+3Blu-ray artbook, con un libretto di 68 pagine di foto e immagini e un Blu-ray aggiuntivo di materiale bonus. Sarà disponibile anche come Special Edition 3CD+2Blu-ray Digipak, Limited Deluxe 180g 4LP boxset e in digitale. Il Blu-ray include lo spettacolo completo in Dolby Atmos, audio surround 5.1 e audio stereo ad alta risoluzione. “Quarantième: Live à Paris” è disponibile a questo link: https://dream-theater.lnk.to/Quarantieme-Album.

La tracklist di “Quarantième: Live à Paris”:

CD1:

1. Metropolis Pt. 1

2. Overture 1928

3. Strange Déjà Vu

4. The Mirror

5. Panic Attack

6. Barstool Warrior

7. Hollow Years

8. Constant Motion

9. As I Am

CD2:

1. Orchestral Overture

2. Night Terror

3. Under A Glass Moon

4. This Is The Life

5. Vacant

6. Stream of Consciousness

7. Octavarium

CD3:

1. Home

2. The Spirit Carries On

3. Pull Me Under



Blu-ray 1:

1. Metropolis Pt. 1

2. Overture 1928

3. Strange Déjà Vu

4. The Mirror

5. Panic Attack

6. Barstool Warrior

7. Hollow Years

8. Constant Motion

9. As I Am



Blu-ray 2:

1. Orchestral Overture

2. Night Terror

3. Under A Glass Moon

4. This Is The Life

5. Vacant

6. Stream of Consciousness

7. Octavarium

8. Home

9. The Spirit Carries On

10. Pull Me Under