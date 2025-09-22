Comunicati stampa
DREAM THEATER – in arrivo il nuovo live album “Quarantième: Live à Paris”
Live à Paris”; guarda il video di “Overture 1928 / Strange Déjà Vu”
Con il tour statunitense in corso, i DREAM THEATER, titani del progressive metal e vincitori di un GRAMMY®, annunciano l’uscita di un nuovo live album, in arrivo il 28 novembre 2025, su Inside Out Music/Sony Music. “Quarantième: Live à Paris” documenta l’iconica formazione composta da James LaBrie [voce], John Petrucci [chitarra], John Myung [basso], Jordan Rudess [tastiere] e Mike Portnoy [batteria] nello show sold-out all’Adidas Arena di Parigi, durante il loro tour europeo per il 40° anniversario. Il disco contiene una scaletta che abbraccia l’intera carriera della band, con classici come “Metropolis Pt. 1”, “Panic Attack”, “Octavarium” e “Pull Me Under” e molti altri.
In concomitanza con l’annuncio la band presenta il live video di “Overture 1928 / Strange Déjà Vu”:
Il commento di Jhon Petrucci:
“Dal momento in cui abbiamo annunciato il nostro tour per il 40° anniversario, sapevamo che sarebbe stato un evento molto speciale sia per la band che per i nostri fan e che doveva essere immortalato. Con questa release, la nostra esibizione a Parigi è stata catturata in modo splendido sia in formato audio che video. Un’occasione epocale per tutti”.
Il commento di Mike Portnoy:
“Abbiamo sempre saputo che questo tour sarebbe stato indimenticabile perché non solo stavamo celebrando i 4 decenni dalla formazione della band, ma anche la reunion della formazione classica del gruppo. L’eccitazione e le emozioni tra noi e i nostri fan a ogni singolo spettacolo erano palpabili e assolutamente fuori scala! Quella immortalata qui a Parigi è stata una serata epica che ora possiamo condividere con tutto il mondo per celebrare questo incredibile tour”.
L’artwork è stato curato ancora una volta da Hugh Syme.
“Quarantième: Live à Paris” sarà disponibile come Limited Deluxe 3CD+3Blu-ray artbook, con un libretto di 68 pagine di foto e immagini e un Blu-ray aggiuntivo di materiale bonus. Sarà disponibile anche come Special Edition 3CD+2Blu-ray Digipak, Limited Deluxe 180g 4LP boxset e in digitale. Il Blu-ray include lo spettacolo completo in Dolby Atmos, audio surround 5.1 e audio stereo ad alta risoluzione. “Quarantième: Live à Paris” è disponibile a questo link: https://dream-theater.lnk.to/Quarantieme-Album.
La tracklist di “Quarantième: Live à Paris”:
CD1:
1. Metropolis Pt. 1
2. Overture 1928
3. Strange Déjà Vu
4. The Mirror
5. Panic Attack
6. Barstool Warrior
7. Hollow Years
8. Constant Motion
9. As I Am
CD2:
1. Orchestral Overture
2. Night Terror
3. Under A Glass Moon
4. This Is The Life
5. Vacant
6. Stream of Consciousness
7. Octavarium
CD3:
1. Home
2. The Spirit Carries On
3. Pull Me Under
Blu-ray 1:
1. Metropolis Pt. 1
2. Overture 1928
3. Strange Déjà Vu
4. The Mirror
5. Panic Attack
6. Barstool Warrior
7. Hollow Years
8. Constant Motion
9. As I Am
Blu-ray 2:
1. Orchestral Overture
2. Night Terror
3. Under A Glass Moon
4. This Is The Life
5. Vacant
6. Stream of Consciousness
7. Octavarium
8. Home
9. The Spirit Carries On
10. Pull Me Under