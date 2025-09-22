Gianna Nannini porta la sua voce all’Arena di Verona

Gianna Nannini torna sul palco dell’Arena di Verona, uno degli spazi che più si lega alla sua carriera, con un concerto che ripercorre i momenti centrali del suo percorso musicale. L’artista senese propone una scaletta che tiene insieme i brani che l’hanno accompagnata dagli anni Ottanta a oggi, dai classici che il pubblico conosce a memoria fino alle tracce più recenti.

Il concerto è costruito come un viaggio nella sua discografia: ogni canzone diventa occasione per riaffermare l’identità di una voce che ha segnato più generazioni. La Nannini mantiene sul palco la stessa attitudine diretta e intensa che da sempre la caratterizza, sostenuta da una band capace di dare solidità ai diversi registri sonori, dal rock più graffiante alle ballate che si affidano al piano.

La cornice dell’Arena conferisce al live un carattere particolare: i brani risuonano nello spazio con una forza che accentua la dimensione corale, soprattutto nei momenti in cui il pubblico partecipa cantando. Nannini non costruisce soltanto un concerto, ma ribadisce il suo ruolo di interprete che sa coniugare tradizione e contemporaneità, senza perdere l’immediatezza che contraddistingue il suo modo di stare in scena.

Il live a Verona conferma un percorso che continua a intrecciare nuove produzioni e repertorio storico, dimostrando come la sua musica riesca ancora oggi a tenere insieme fedeltà e ricerca.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Gianna Nannini all’Arena di Verona, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Veronica Lisi