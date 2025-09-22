Connect with us

Comunicati stampa

METALITALIA FESTIVAL 2025 – gli orari dei concerti e i dettagli della serata WARM-UP

Published

4 ore ago

on

Anche quest’anno il Metalitalia Festival sarà anticipato da un Warm-Up che si terrà il giorno prima, Venerdì 26 settembre, presso il vicino Bloom di Mezzago (MB)!

Questa serata di apertura – con ingresso gratuito per tutti i possessori di un abbonamento per il weekend del festival – porterà sul palco dello storico locale lombardo una serie di ottime band del panorama nazionale: MASTER BOOT RECORDBENTHOSAVELIONGHOSTHEART NEBULA e aftershow di AROTTENBIT.

Il Bloom offre la possibilità di cenare sul posto con panini, piatti caldi e freddi e anche selezione vegana (menu).

Durante l’evento, ci sarà una sessione di live painting di Sara Sostini (SAVAGEARTWORKS), che realizzerà nel corso della serata un’opera esclusiva e esporrà le proprie illustrazioni

BIGLIETTI WARM-UP
L’ingresso al warm-up sarà gratuito per tutti coloro che presenteranno in cassa del Bloom un abbonamento per i due giorni principali del Metalitalia Festival.
Per gli altri, il biglietto per la serata costerà 10 Euro. Prevendite su VivaticketTicketSMS e Ticketone.

Related Topics:
Continue Reading