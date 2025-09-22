Comunicati stampa
METALITALIA FESTIVAL 2025 – gli orari dei concerti e i dettagli della serata WARM-UP
Anche quest’anno il Metalitalia Festival sarà anticipato da un Warm-Up che si terrà il giorno prima, Venerdì 26 settembre, presso il vicino Bloom di Mezzago (MB)!
Questa serata di apertura – con ingresso gratuito per tutti i possessori di un abbonamento per il weekend del festival – porterà sul palco dello storico locale lombardo una serie di ottime band del panorama nazionale: MASTER BOOT RECORD, BENTHOS, AVELION, GHOSTHEART NEBULA e aftershow di AROTTENBIT.
Il Bloom offre la possibilità di cenare sul posto con panini, piatti caldi e freddi e anche selezione vegana (menu).
Durante l’evento, ci sarà una sessione di live painting di Sara Sostini (SAVAGEARTWORKS), che realizzerà nel corso della serata un’opera esclusiva e esporrà le proprie illustrazioni
BIGLIETTI WARM-UP
L’ingresso al warm-up sarà gratuito per tutti coloro che presenteranno in cassa del Bloom un abbonamento per i due giorni principali del Metalitalia Festival.
Per gli altri, il biglietto per la serata costerà 10 Euro. Prevendite su Vivaticket, TicketSMS e Ticketone.