My Chemical Romance: annunciato il tour 2026 dedicato a The Black Parade

I My Chemical Romance hanno ufficializzato nuove date per il 2026 del tour celebrativo di The Black Parade, l’album uscito nel 2006 e diventato pietra miliare della scena emo-rock. Dopo aver riportato il disco integralmente sul palco nel 2024 e aver avviato la tournée “Long Live the Black Parade” lo scorso luglio, la band ha deciso di prolungare i festeggiamenti con una serie di concerti che attraverseranno America, Europa e Asia fino all’autunno del prossimo anno.

Il calendario include tappe in Sud America a gennaio, passando poi da Messico e Asia in primavera, per arrivare in estate in Europa con appuntamenti di grande rilievo come lo stadio di Wembley a Londra, l’Anfield di Liverpool e la Visarno Arena di Firenze. In autunno il gruppo tornerà negli Stati Uniti con una serie di date negli stadi, spesso affiancati da ospiti speciali come Franz Ferdinand, Iggy Pop, Babymetal e The Mars Volta.

Durante il primo giro di concerti, la band guidata da Gerard Way ha sorpreso i fan con l’esecuzione di un brano inedito, War Beneath the Rain, che ha alimentato ulteriormente l’attesa per i prossimi spettacoli. La nuova tranche del tour conferma il desiderio dei My Chemical Romance di mantenere vivo il legame con un album che ha segnato un’intera generazione e che, a vent’anni dalla sua uscita, continua a occupare un posto centrale nell’immaginario collettivo del rock alternativo.

In Italia il loro arrivo è previsto alla Visarno Arena di Firenze il 15 luglio 2026.