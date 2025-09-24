FRANCESCO GABBANI – un concerto speciale all’Arena di Verona

Francesco Gabbani torna sul palco dell’Arena di Verona per un concerto speciale, in programma il 1° ottobre 2025. Un ritorno carico di significato, che segna una nuova, intensa tappa nel cammino musicale del cantautore toscano e celebra i dieci anni dall’uscita di “Amen”, il brano con cui vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte, e che rappresentò il primo passo di un percorso artistico ricco di musica, parole e riconoscimenti.

A quattro anni di distanza dal suo primo, indimenticabile live all’Arena (4 luglio 2021), Gabbani sceglie ancora una volta uno dei templi della musica italiana per un evento irripetibile, pensato come una vera e propria celebrazione del suo percorso.

“Stiamo lavorando per preparare un concerto unico, una vera festa in cui invitare amici e in cui presentare le mie canzoni in una nuova veste, con arrangiamenti speciali pensati proprio per questa occasione.” racconta Francesco Gabbani “Sono immensamente felice di poter tornare all’Arena di Verona, un luogo che per me ha un valore simbolico e personale fortissimo. Festeggiare qui i dieci anni dall’uscita di ‘Amen’, rende tutto ancora più speciale. È una tappa fondamentale nel mio viaggio e sono certo che sarà una serata molto emozionante, per me e per tutte le persone che saranno lì con me.”

Sul palco dell’Arena, Gabbani si esibirà con una formazione allargata e darà nuova forma ai suoi brani attraverso arrangiamenti rivisitati per l’occasione. Sarà un concerto unico anche nella scaletta: pensata appositamente per questa data speciale, sarà diversa da tutte le altre del tour. I grandi successi di Francesco troveranno spazio accanto a qualche chicca meno nota, in un intreccio di sonorità inedite pensate per regalare al pubblico un’esperienza musicale davvero indimenticabile.

Per la prima volta nella sua carriera live, Francesco avrà il piacere e l’onore di accogliere sul palco alcuni amici e ospiti speciali: Fiorella Mannoia, Jake La Furia, Ornella Vanoni, Paola Iezzi, Simone Cristicchi e Willie Peyote. Un evento unico e irripetibile, una straordinaria occasione di musica, emozioni e condivisione.

L’Arena di Verona si prepara così ad accogliere un concerto che andrà oltre la musica, un’esperienza pensata per lasciare il segno, in uno dei luoghi più affascinanti e simbolici del nostro Paese.

E non finisce qui: nel 2026 Francesco tornerà nei palazzetti con una nuova serie di date, portando avanti il suo legame forte e sincero con il pubblico.

Il tour di Francesco Gabbani è prodotto da A1 Concerti, e i biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone al link ticketone.it/artist/francesco-gabbani.

Radio Italia è la radio ufficiale del tour.