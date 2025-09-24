JADE – una data in Italia a marzo 2026

Dopo l’uscita del suo acclamato album di debutto solista THAT’S SHOWBIZ BABY!, la superstar globale JADE annuncia l’espansione del suo tour mondiale con nuove date in Nord America ed Europa.

Prodotto da Live Nation, THAT’S SHOWBIZ BABY! THE TOUR partirà il 2 febbraio 2026 e porterà sul palco lo spettacolo dal vivo di JADE in alcune delle città più importanti del mondo, tra cui Los Angeles, Chicago, Brooklyn, Toronto, Amsterdam, Parigi, Berlino e… un’attesissima tappa italiana.

Con oltre 215 milioni di stream in poco più di un anno e dopo aver conquistato il pubblico con il singolo di debutto “Angel Of My Dreams” (oltre 100 milioni di ascolti e Top 10 nella classifica ufficiale UK), JADE si è imposta come una delle nuove icone del pop internazionale. Il brano le è valso il premio “Pop Act” ai BRIT Awards 2025, dove è stata la prima ex-membro di una girl band a vincere un riconoscimento solista, offrendo inoltre una performance memorabile.

L’album THAT’S SHOWBIZ BABY! ha debuttato al #3 della classifica ufficiale degli album nel Regno Unito, registrando il miglior esordio dell’anno per un’artista emergente. Include i singoli “Angel Of My Dreams”, “Fantasy”, “Midnight Cowboy”, “IT girl”, “FUFN” e “Plastic Box”, realizzati con collaboratori di primo piano come Mike Sabath, Lostboy, Cirkut, RAYE e Pablo Bowman.

Dopo aver incantato i fan nei principali festival internazionali – tra cui Glastonbury, Radio 1’s Big Weekend, All Points East e Mighty Hoopla – e aver calcato i palchi del Regno Unito e dell’Irlanda con il suo primo tour da solista, JADE è pronta a portare il suo show esplosivo anche in Italia.

SABATO 14 MARZO 2026

MILANO – FABRIQUE

www.fabriquemilano.it/it/

Via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138 Milano MI

Biglietti su Ticketmaster e Ticketone a partire dalle ore 10 di venerdì 26 settembre

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 24 settembre. Scopri di più su www.priceless.com/music

BIGLIETTI DISPONIBILI IN ESCLUSIVA PER GLI ISCRITTI A COMCERTO FAMILY E

MY LIVE NATION DALLE PRE 10 DI GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE