PIXIES – una data in Italia a luglio 2026

Per celebrare i quarant’anni dalla loro formazione, i Pixies annunciano Pixies 40, il tour mondiale che partirà nel 2026.

I primi concerti inizieranno nel Regno Unito a maggio, per poi proseguire in Europa tra giugno e luglio, e arrivare per un’unica data italiana, il 14 luglio a Milano al Parco della Musica, organizzata da DNA concerti.

I biglietti saranno disponibili da venerdì 26 settembre alle ore 11 su Ticketone a questo link.

Per festeggiare questo traguardo epico la formazione storica composta da Black Francis, Joey Santiago e David Lovering, insieme alla bassista Emma Richardson, si esibirà in location prestigiose, tra cui per la prima volta alla Royal Albert Hall di Londra.

Nati a Boston nel 1986, con la loro voce inconfondibile i Pixies sono diventati una delle band più importanti e pionieristiche della musica alternativa. Il loro sound immediatamente riconoscibile continua ancora oggi a influenzare nuove generazioni di musicisti.

Fin dai loro primi caotici concerti nei club, i Pixies hanno ridefinito cosa potesse essere un live. Niente glamour, niente chiacchiere sul palco: solo un’esplosione di suono incessante e travolgente. Un nuovo modo di fare rock dal vivo.

Non è un caso che Pixies 40 inizi nel Regno Unito, dove la band fu accolta per la prima volta a braccia aperte dalla stampa musicale britannica, prima di conquistare il mondo. Sono passati oltre 35 anni da quando il rivoluzionario album Doolittle, certificato Platino, catapultò la band nella Top Ten del Regno Unito, e più di 20 anni dalla loro acclamata reunion al Coachella.

Come On Pilgrim del 1987 (che seguì l’uscita delle Demos – comunemente note ai fan come “The Purple Tapes” – che verranno ripubblicate nell’ottobre 2025) introdusse la loro scrittura surreale e frammentata. Surfer Rosa del 1988 dimostrò che non c’era nulla di simile a loro, e Doolittle del 1989 si spinse ancora oltre, trasformando melodie pop in forme oscure e trascinando folle sempre più numerose nel loro ritmo tagliente. All’inizio degli anni ’90, i tour incessanti in USA e in Europa li consolidarono come la band imprescindibile dell’alt-rock, fino allo scioglimento nel 1993.

La loro reunion del 2004 fu epocale: biglietti esauriti all’istante, trionfo al Coachella e un pubblico ancora più numeroso.

Oggi i Pixies sono nel pieno del loro secondo atto creativo: più affilati e più potenti che mai, ormai intergenerazionali, sono diventati la prova vivente della loro stessa influenza, con cinque album acclamati dalla critica dal 2014.

Il decimo album della band, The Night The Zombies Came, ha visto DIY Magazine definirli come “una delle band più coerenti e influenti del pianeta”, mentre The Telegraph ha scritto: “il grande Black Francis è toccato da un genio straordinario” e MOJO ha confermato: “questa band, la più elettrizzante e oscura, è ancora viva”.

Dopo quattro decenni e con dieci album all’attivo, i Pixies rimangono innovativi, influenti e inarrestabili, confermandosi una delle band più innovative e influenti della scena musicale internazionale.