VASCO – la data zero del “Live 2026” sarà a Rimini

La data Zero del Vasco Live 2026 sarà a Rimini. Ok, lo ha annunciato lui stesso dalle sue pagine social, ma adesso è ufficiale anche la data: sabato 30 maggio 2026 allo Stadio Romeo Neri. Rimini, simbolo stesso dell’estate, è pronta ad accogliere non uno ma due concerti: l’anteprima soundcheck riservata ai duri e puri del Il Blasco Fan Club si terrà infatti (come vuole la tradizione!) la sera prima, venerdì 29 maggio.

Si chiude, così, il cerchio delle date e si apre un mondo, quello dei concerti: doppie date in 6 città per 12 live tutti già sold out. Un’unica gigantesca onda sonora che scuoterà l’estate del 2026 e aprirà – anche qui come vuole la tradizione – la stagione dei grandi eventi estivi italiani.

Nell’immediato: parte in questi giorni la prevendita del disco: “Vasco Live 2025 – The Essentials”, composto da 3 vinili e 2 cd, che uscirà il 14 novembre. Un progetto discografico originale che nasce dal concept del tour che “celebra la vita” e che vede inseriti negli album solo i brani “essenziali”, tutti quelli, cioè, che raccontano attraverso le liriche la trama di un’esistenza intera. In tutto 21 brani per circa 99 minuti. Un concentrato di emozioni per rivivere la magia della scorsa, straordinaria, stagione e celebrare ancora una volta, tutti insieme, la Vita quella con la V maiuscola.

Segue lo stesso concept di Vita del tour, anche il libro fotografico, del live 2025: due ore di video con contenuti esclusivi e tanta musica dentro! A cura di Chiaroscuro Creative di Arturo Bertusi.

I biglietti per la DATA ZERO di Rimini del 30 maggio saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 di mercoledì 24 settembre su vascolive.vivaticket.it.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di giovedì 25 settembre.

L’apertura della VENDITA GENERALE partirà

dalle ore 12:00 di venerdì 26 settembre

Apt Servizi Emilia Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini sono certi che la scelta di Rimini per l'anteprima soundcheck riservata a il Blasco Fan Club e la data zero della tourneé oltre alla data di Ferrara, siano per il territorio emiliano romagnolo un'occasione importante per lanciare prodotti, esperienze ed eventi dell'estate 2026.

Vasco Live 2026

05 e 06 giugno – FERRARA – Parco Urbano G. Bassani

12 e 13 giugno – OLBIA – Arena

18 e 19 giugno – BARI – Stadio San Nicola

23 e 24 giugno – ANCONA – Stadio Del Conero

28 e 29 giugno – UDINE – Bluenergy Stadium

Radio Italia e Rai Radio 2 sono le radio partner ufficiali di Vasco Live 2026.