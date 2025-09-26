Edoardo Bennato: le foto del concerto al Teatro Romano di Verona

Edoardo Bennato torna sul palco del Teatro Romano di Verona con un concerto che attraversa la sua lunga carriera. L’artista partenopeo propone un viaggio musicale che tiene insieme i brani che hanno segnato intere generazioni e le canzoni più recenti, mostrando ancora una volta la capacità di raccontare storie attraverso il linguaggio della musica.

Bennato si presenta con la sua band e alterna momenti acustici a quelli più energici, mantenendo intatta la cifra che lo ha reso riconoscibile fin dagli esordi: testi che uniscono ironia, critica sociale e riferimenti al mondo delle fiabe. In scaletta trovano spazio i classici come Il gatto e la volpe, L’isola che non c’è e Sono solo canzonette, che il pubblico accoglie con partecipazione corale.

Foto di Veronica Lisi