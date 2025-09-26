JUDAS PRIEST e OZZY OSBOURNE insieme in “War Pigs – Charity Version”

È disponibile da oggi “WAR PIGS – CHARITY VERSION”, una nuova versione dello storico classico dei Black Sabbath, che vede protagonisti OZZY OSBOURNE insieme alle icone mondiali del rock JUDAS PRIEST. Tutti i profitti saranno devoluti alla Glenn Tipton Parkinson’s Foundation e a Cure Parkinson’s.

Un brano carico di emozioni, che unisce per l’ultima volta i titani dell’heavy metal britannico in un progetto nato dall’amicizia, dal rispetto reciproco e da una missione condivisa: sostenere la ricerca contro il Parkinson, una causa molto vicina a entrambi i gruppi.

Inizialmente, il progetto ha avuto origine come tributo a Ozzy e ai Black Sabbath, dopo che i Judas Priest non sono riusciti a partecipare al concerto dell’Aston Villa a causa di impegni già presi con lo show per il 60° anniversario degli Scorpions a Hannover. Successivamente, quello stesso tributo si è trasformato in un’iniziativa benefica di maggiore significato.

Su proposta dei Judas Priest di trasformare l’omaggio in un vero e proprio singolo con scopo benefico, Sharon e Ozzy Osbourne hanno subito aderito con entusiasmo. Con Glenn Tipton alla chitarra, nonostante la sua personale battaglia contro il Parkinson, e le voci alternate di Rob Halford e Ozzy Osbourne, il risultato è una versione potente, intensa e toccante del brano simbolo “War Pigs”.

Tutti i proventi generati nel Regno Unito da Sony Music Entertainment UK Ltd ed Epic Records, attraverso le vendite fisiche, download e streaming del singolo “War Pigs – Charity Version”, saranno devoluti alla Glenn Tipton Parkinson’s Foundation e a Cure Parkinson’s.