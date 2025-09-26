Kaki King porta la sua chitarra al Largo Venue di Roma

Kaki King torna in Italia e fa tappa al Largo Venue di Roma, confermando ancora una volta la sua posizione unica all’interno della scena chitarristica contemporanea. La musicista statunitense si muove tra tecnica e sperimentazione, con un approccio che va oltre la definizione di concerto tradizionale: la chitarra diventa strumento narrativo, capace di intrecciare suoni, immagini e atmosfere.

Il live è costruito come un percorso in cui l’attenzione non è solo sull’esecuzione, ma anche sulla dimensione visiva. Negli ultimi anni King ha sviluppato un linguaggio che unisce proiezioni e giochi di luce alle trame sonore, trasformando il palco in uno spazio immersivo. L’ascolto si intreccia con la percezione visiva e invita il pubblico a entrare in una dimensione quasi cinematografica.

Il repertorio attraversa diverse fasi della sua carriera, dalle composizioni più intime e legate alla tradizione fingerstyle fino alle esplorazioni più sperimentali, in cui la chitarra è trattata come un laboratorio di possibilità timbriche. Ogni brano è presentato con naturalezza, senza la necessità di spiegazioni o introduzioni, come se fosse parte di un flusso continuo.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Kaki King a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Chiara Lucarelli