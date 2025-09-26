TAME IMPALA – due date in Italia ad aprile 2026

Dopo miliardi di stream e una pioggia di riconoscimenti – tra cui 4 nomination ai GRAMMY Awards, 13 ARIA Awards, un BRIT Award come Best International Band e un American Music Award – oltre a collaborazioni con le più grandi icone del pop mondiale,

Tame Impala è pronto a inaugurare un nuovo capitolo.

Esce oggi il singolo “Dracula”, anticipazione dell’attesissimo album Deadbeat, in arrivo il 17 ottobre 2025, accompagnato da un tour europeo che nel 2026 farà tappa anche in Italia con due imperdibili appuntamenti live.

DOMENICA 12 APRILE 2026

TORINO – INALPI ARENA

INIZIO SHOW ORE 21.00

Corso Sebastopoli, 123, 10134 Torino TO

Lunedì 13 aprile 2026

BOLOGNA – UNIPOL ARENA

INIZIO SHOW ORE 20.30

Via Gino Cervi, 2, 40033 Casalecchio di Reno BO

Biglietti disponibili su Ticketmaster Ticketone e Vivaticket dalle ore 10 di venerdì 3 ottobre

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 1 ottobre. Scopri di più su www.priceless.com/music

BIGLIETTI DISPONIBILI IN ESCLUSIVA PER GLI ISCRITTI A COMCERTO FAMILY E

MY LIVE NATION DALLE ORE 10 DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE

Tame Impala, il visionario progetto musicale di Kevin Parker, annuncia il suo ritorno sulle scene con il nuovo album Deadbeat, in uscita il 17 ottobre 2025 su Columbia Records, e con un imponente tour europeo che lo porterà dal vivo anche in Italia per due appuntamenti esclusivi: il 12 aprile 2026 all’Inalpi Arena di Torino, e il 13 aprile 2026 all’Unipol Arena di Bologna.

Con Deadbeat, il quinto disco in studio, Kevin Parker continua a reinventarsi, dando forma a una raccolta di esplorazioni psichedeliche dal respiro clubbing, tra minimalismo e groove trascinanti, unite a una scrittura immediata e ipnotica.

Realizzato tra la sua città natale Fremantle e lo studio Wave House a Injidup, in Australia Occidentale, il disco riflette un approccio più spontaneo e diretto da parte dell’artista, conosciuto per la sua ossessiva cura del dettaglio. Il risultato è un suono crudo e incisivo, arricchito da nuove sfumature vocali e da liriche che raccontano uno stato emotivo fragile e autoironico: un “eterno perdente” intrappolato in un loop di auto-sabotaggio, in cerca di evasione nella musica e nella festa.

Il progetto si ispira profondamente alla cultura rave australiana e al fenomeno dei bush doof, reinterpretandoli in chiave futura e primitiva al tempo stesso.

Ad accompagnare l’annuncio, Tame Impala pubblica oggi il nuovo singolo “Dracula”, disponibile in digitale e con videoclip diretto dall’artista multidisciplinare Julian Klincewicz. Il brano segue l’uscita di “Loser” (con video diretto da Kristofski e la partecipazione di Joe Keery) e di “End of Summer”, un’epopea di sette minuti che evoca l’estetica acid house della fine degli anni ’80 e delle feste libere degli anni ’90, riportata nel presente con la firma inconfondibile di Parker.

La musica di Tame Impala ha conquistato negli anni riconoscimenti di rilievo in tutto il mondo. Kevin Parker ha ottenuto quattro nomination ai GRAMMY Awards, portando a casa la vittoria nel 2024 grazie alla collaborazione con i Justice per il brano “Neverender”. In patria, l’Australia, ha collezionato ben 13 ARIA Awards e 27 nomination.

Ha vinto un BRIT Award come Best International Band e ha ottenuto nomination per due Billboard Music Awards e un American Music Award.

Anche oltreoceano il successo non è mancato: negli Stati Uniti diversi brani hanno raggiunto la vetta delle classifiche alternative, tra cui i singoli “Lost In Yesterday” e “Is It True”. L’inno generazionale “The Less I Know The Better” ha superato quota 2 miliardi di stream, entrando a pieno titolo nell’esclusivo Billionaires Club di Spotify.

Parallelamente alla sua produzione discografica, Parker si è imposto come autore e produttore di altissimo livello, collaborando con alcuni dei nomi più importanti della musica mondiale: da Dua Lipa a The Weeknd, da SZA a Lady Gaga, passando per Travis Scott, Mark Ronson, Gorillaz, Thundercat, Kali Uchis, Rihanna, Miguel, A$AP Rocky e molti altri.