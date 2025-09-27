MÖTLEY CRÜE – in arrivo la ristampa celebrativa per i 40 anni di “Theater Of Pain”

Le leggende del rock MÖTLEY CRÜE hanno annunciato oggi “Theatre Of Pain 40th Anniversary”, uno speciale boxset celebrativo per i 40 anni di “Theatre Of Pain”, in uscita il 14 novembre 2025 su BMG.

Pubblicato nel giugno del 1985, “Theatre of Pain” segna un nuovo audace capitolo per i Mötley Crüe: stilisticamente audace, musicalmente esplosivo e smaccatamente street glam.

Alimentato dalla spavalderia di “Smokin’ In The Boys Room” e dall’anthemica “Home Sweet Home”, il terzo album in studio dei Crüe ha aperto nuove strade pur rimanendo fedele alle proprie radici hard rock.

Questo album pionieristico ha definito il modello musicale e stilistico per molte band successive, mentre i Crüe stessi hanno continuato a evolversi e a reinventare il loro look e il loro sound a ogni album.

Theatre Of Pain è stato il loro primo LP a raggiungere la Top 10 degli Stati Uniti, piazzandosi al 6° posto, ed è diventato un successo mondiale (7° posto in Australia, 7° in Svezia, 5° in Finlandia, 11° in Canada, prima Top 40 nel Regno Unito al 36° posto). L’album è ora certificato 4 volte platino dalla RIAA negli Stati Uniti e 3 volte platino in Canada.

Il singolo principale, la cover di “Smokin’ In The Boys Room”, diventa il loro primo successo nella Top 20 degli Stati Uniti, raggiungendo il 16° posto. L’iconico video di “Home Sweet Home” è stato il più trasmesso su MTV per oltre 90 giorni, portando alla famigerata “Crüe Rule”, che limita i video a 30 giorni. La canzone ha recentemente raggiunto di nuovo la posizione numero 1, questa volta alla US Classic Rock Radio, grazie alla nuova versione con la superstar mondiale Dolly Parton.

Il nuovo box set è un must have per i fan e i collezionisti, con un artwork rinnovato, l’album rimasterizzato su vinile colorato, un inedito concerto dal vivo a Long Beach del 1985 (2LP), rare demo (1LP) e un libro di 76 pagine con copertina rigida, ricco di foto inedite dell’era “Theatre Of Pain”. Questo set definitivo cattura l’energia grezza e lo spirito di una band al suo apice ed è disponibile solo per un periodo limitato.

Il contenuto del boxset:

1LP Remastered Theatre Of Pain original album on color vinyl

2LP Never Before Released Live Album originally recorded for Westwood One radio broadcast on color vinyl

1LP Rare Demos Album on color vinyl

76 Page Hard Cover Book featuring many never before published photos from Theatre Of Pain Tour

Guarda l’unboxing di “Theatre Of Pain Limited Edition”:

Oltre al cofanetto deluxe in edizione limitata, “Theatre Of Pain 40th Anniversary” sarà disponibile con audio standard, audio Dolby Atmos e in diverse configurazioni fisiche, tra cui CD e LP standard e varianti esclusive per CD e LP. Un’edizione limitata della cassetta “Theatre of Pain 40th Anniversary” sarà inoltre disponibile esclusivamente al Crüeseum.

Original Theatre Of Pain Album Tracklist:

Side A

1. City Boy Blues2. Smokin’ In The Boys Room

3. Louder Than Hell

4. Keep Your Eye On The Money

5. Home Sweet Home

Side B

1. Tonight (We Need A Lover)

2. Use It Or Lose it

3. Save Our Souls

4. Raise Your Hands To Rock

5. Fight For Your Right

Live In Long Beach / Westwood One 2LP Tracklist (ONLY Available in Box Set):

Side A

1. Looks That Kill

2. Use It Or Lose It

3. Shout At The Devil

4. Fight For Your Rights

5. Ten Seconds To Love

Side B

1. Piece Of Your Action

2. Home Sweet Home

3. Red Hot / Guitar Solo

4. Keep Your Eye On The Money

Side C

1. Louder Than Hell / Drum Solo

2. Too Young To Fall In Love

3. Knock ‘Em Dead, Kid

4. Live Wire

Side D

1. Smokin’ In The Boys Room

2. City Boy Blues

3. Helter Skelter

4. Jailhouse Rock

Rare Demos LP Tracklist (ONLY Available in Box Set):

Side A

1. Home Sweet Home (Demo)

2. Smokin’ In The Boys Room (Demo – Alternate Guitar Rough Mix)

3. City Boy Blues (Demo)

4. Home Sweet Home (Demo - Instrumental Rough Mix)

Side B

1. Keep Your Eye On The Money (Demo)

2. Tommy’s Drum Piece From Cherokee Studios

3. Hotter Than Hell (Demo for Louder Than Hell)

“Theatre Of Pain 40th Anniversary” è disponibile a questo link: https://crue.lnk.to/TheatreofPain40