EUROFESTA – il vincitore dell’Eurovision 2025 JJ si aggiunge alla lineup

EUROFESTA aggiunge a sorpresa un nome eccezionale alla line up della sua prima edizione: il vincitore dell’edizione del 2025 JJ si aggiunge al già ricco cast di questa grande celebrazione live della musica europea, ispirata all’Eurovision Song Contest – ormai programma di culto a livello globale, l’evento televisivo non sportivo più seguito al mondo. L’appuntamento è sabato 13 dicembre 2025 alla E-Work Arena di Busto Arsizio (VA), a soli 30 minuti da MIlano.

JJ – Controtenore straordinario, ha riportato il trofeo dell’Eurovision 2025 in Austria dopo dieci anni grazie al brano “Waisted Love”. Con la sua voce indimenticabile e uno stile che fonde musica classica e pop, ha conquistato l’Europa nel giro di una notte.

JJ non è solo un musicista – è un fenomeno. La sua voce passa con naturalezza dall’intimità più fragile alla potenza più travolgente, rompe le regole e supera i confini, e dimostra che l’opera e il pop non si scontrano – si esaltano a vicenda

Prima di incantare l’Europa all’Eurovision, JJ si era già fatto un nome nel mondo della musica classica come membro dell’Opera di Stato di Vienna.

Il 13 dicembre JJ si esibirà con “Wasted Love” e il suo ultimo singolo “Back to Forgetting”.

EUROFESTA è un nuovo palcoscenico dedicato alla musica, all’inclusione e all’energia pop, il primo grande evento live in Italia che celebra lo spirito dell’Eurovision in chiave festival, un’esperienza unica che porta sul palco alcuni tra i più grandi protagonisti di Eurovision Song Contest degli ultimi anni.

CONDUCE:

SENHIT – artista italiana di fama internazionale, è amatissima dagli Eurofans per le sue iconiche partecipazioni all’Eurovision Song Contest come rappresentante di San Marino. Tra le sue esibizioni memorabili, spicca quella del 2021 con il brano “Adrenalina”, in collaborazione con Flo Rida, che ha regalato a San Marino uno dei suoi migliori risultati nella competizione. Nel 2025 Senhit è tornata all’Eurovision come ambassador e spokesperson di San Marino e ha celebrato i 15 anni del paese all’ESC con l’evento speciale “The Purple Night”, un concerto esclusivo che ha acceso i riflettori sulla storia eurovisiva sammarinese. Senhit condurrà la serata e ovviamente si esibirà anche lei. INSTAGRAM

LA LINE UP:

KYLE ALESSANDRO – tra gli artisti più attesi, ha rappresentato la Norvegia all’Eurovision 2025 con il brano “Lighter”. Questo artista giovane e talentuoso ha conquistato moltissimi fan, e la sua popolarità continua a crescere anche dopo l’Eurovision. “Lighter” è entrato nella top 5 dei video dell’Eurovision più visti a giugno e ha raggiunto oltre 36 milioni di streaming, entrando nella top 5 dei brani più ascoltati dell’ESC 2025. INSTAGRAM

SHKODRA ELEKTRONIKE – Beatriçe Gjergji e Kolë Laca si uniscono alla line-up della prima edizione di Eurofesta. Shkodra Elektronike ha rappresentato l’Albania all’Eurovision 2025 con il brano “Zjerm”, conquistando l’8° posto: il miglior piazzamento per l’Albania negli ultimi anni e il terzo migliore di sempre. Il duo si distingue per uno stile unico che fonde musica elettronica e tradizione albanese, in un connubio originale e coinvolgente. INSTAGRAM

ZIFERBLAT – hanno rappresentato l’Ucraina all’Eurovision di quest’anno con il brano “Bird of Pray”, classificandosi nella top 10. Vincitrice di numerosi premi musicali ucraini, la band si distingue per il suo stile musicale caratteristico e i testi toccanti. Molti fan dell’Eurovision li hanno conosciuti già nel 2024 grazie alla loro partecipazione alla selezione nazionale ucraina per l’Eurovision – Vidbir con il brano “Place I Call Home”, che si è classificato secondo. INSTAGRAM

EMMELIE DE FOREST- vincitrice dell’Eurovision 2013 con il suo indimenticabile brano “Only Teardrops”, ha incantato tutti con la sua bellissima voce e la splendida messa in scena, assicurando alla Danimarca la terza vittoria al contest. Si è anche distinta come cantautrice e co-autrice, tra gli altri, del brano britannico per l’Eurovision Song Contest 2017 “Never Give Up On You”, interpretato da Lucie Jones (uno dei migliori risultati del Regno Unito all’Eurovision degli ultimi anni). La voce e la visione di Emmelie risuonano ancora in tutta Europa. INSTAGRAM

KEIINO – Il trio composto da Alexandra, Tom e Fred ha rappresentato la Norvegia all’Eurovision 2019 con la canzone “Spirit of the Sky”, la più votata quell’anno dal pubblico. Il gruppo ha conquistato l’amore di tantissimi fan dell’Eurovision in tutto il mondo: del resto, il brano rispetta tutti i canoni della canzone perfetta per l’Eurovision: voci maschili e femminili, elementi etnici idealmente mixati con il pop, una melodia che fa ballare e cantare. INSTAGRAM

EFENDI – ha rappresentato l’Azerbaigian nel 2021 con il brano “Mata Hari”, e la sua performance è tra le più memorabili dell’Eurovision degli ultimi anni. Avrebbe dovuto esibirsi, con il brano “Cleopatra”, già all’Eurovision Song Contest 2020 – edizione cancellata a causa del Covid, e quest’anno è stata protagonista di una suggestiva esibizione speciale all’Eurovision 2025, proprio con “Cleopatra”. INSTAGRAM

SUNSTROKE PROJECT – hanno rappresentato la Moldavia due volte all’Eurovision. Il loro brano del 2010, “Run Away” with Olia Tira, è diventato virale qualche anno dopo la loro partecipazione all’Eurovision e da allora ha ottenuto oltre 38 milioni di streaming sul canale ufficiale YouTube dell’Eurovision, ancora spesso presente nella top 20 mensile dei video più visti dell’ESC. Nel 2017 i Sunstroke Project sono tornati all’Eurovision con il brano “Hey Mamma” e si sono classificati terzi, ottenendo il miglior risultato moldavo all’Eurovision finora. INSTAGRAM

RAIVEN – ha rappresentato la Slovenia all’Eurovision 2024 con il brano “Veronika” e ha incantato tutti con la sua straordinaria voce e la sua performance originale, contraddistinta dalla capacità di contaminare la musica lirica con pop ed elementi di elettronica. Oltre al suo Eurovision hit, a EUROFESTA eseguirà anche un inedito. INSTAGRAM

LUKE BLACK – ha rappresentato la Serbia nel 2023 con il brano “Samo Mi Se Spava”. La sua canzone e la sua performance si sono distinte per la loro unicità all’Eurovision di quell’anno e non sono passate inosservate. Questo talentuoso artista non ha paura di sperimentare con i generi musicali e ogni sua nuova canzone diventa sempre una grande sorpresa per gli ascoltatori. INSTAGRAM

AIKO – ha rappresentato la Repubblica Ceca con il brano “Pedestal” nel 2024. Anche se non si è qualificata per la finale, ha ricevuto il premio “Non-qualifying show-stopper”, considerata la miglior artista non qualificata dell’Eurovision 2024 secondo i voti dei fan dell’ESC. A EUROFESTA canterà anche “Mi Amor” insieme a Kat della band Megara (San Marino 2024), sua compagna nella vita dopo l’incontro all’Eurovision dello scorso anno. INSTAGRAM

EUROFESTA, ideato da Individual Music in collaborazione con ZED Live, OGAE Italia e Turin is Calling, nasce per offrire al pubblico italiano l’esperienza immersiva che milioni di fan vivono ogni anno seguendo l’Eurovision, trasformandola in una vera e propria festa europea della musica dal vivo, senza confini, senza barriere, tutta da ballare.

Gli organizzatori dichiarano: «EUROFESTA è l’occasione per vivere l’Eurovision dal vivo, con la libertà e l’energia che solo un festival può dare».

INFO PRINCIPALI

sabato 13 dicembre 2025 h 20.00

E-Work Arena, Busto Arsizio (VA) a soli 30 minuti da Milano