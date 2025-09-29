JOE BONAMASSA – torna a Milano dopo 12 anni

Joe Bonamassa, leggenda indiscussa del blues, dopo un’attesa lunga dodici anni torna a Milano per un’unica data italiana mercoledì4 novembre 2026 all’Unipol Forum. I biglietti saranno disponibili su Ticketone dalle 10 di venerdì 3 ottobre.

La superstar del blues-rock Joe Bonamassa è uno dei musicisti più acclamati del panorama attuale: quattro nomination ai GRAMMYe quindici ai Blues Music Awards (di cui quattro vinte). Il suo più recente album in studio, Breakthrough è il suo ventinovesimo lavoro a raggiungere il primo posto nella classifica Billboard.

La carriera e il percorso musicale di Bonamassa si sono evoluti costantemente nel tempo, continuando a guadagnare sempre più slancio e riconoscimenti. Ha girato il mondo diverse volte ed è, senza dubbio, uno dei più grandi chitarristi, cantanti e musicisti blues in circolazione. Nonostante sia solo sulla quarantina, Bonamassa è già una leggenda vivente, con un incredibile catalogo musicale che spazia in diversi generi. Ha pubblicato oltre cinquantuno album, tra i quali numerosi live e collaborazioni con i suoi progetti paralleli più sperimentali come Black Country Communion e Rock Candy Funk Party. Durante la sua lunga carriera il bluesman ha aperto i concerti di band leggendarie tra i quali quelli degli Who allo United Center di Chicago e dei Rolling Stones al Lumen Field Stadium di Seattle.

Autore prolifico sempre alla ricerca di nuovi orizzonti musicali, Bonamassa è instancabile nel lavoro in studio, in tour o nelle collaborazioni con altri artisti. Negli ultimi anni ha prodotto un gran numero di album per illustri colleghi come JoanneShaw Taylor, Marc Broussard, Larry McCray, Jimmy Hall e molti altri, attraverso le sue etichette indipendenti JourneymanRecords e KTBA Records. Ha anche fondato Journeyman LLC, una compagnia di management artistico, etichetta discografica, promozione di concerti e marketing, con l’obiettivo di far crescere la visibilità degli artisti indipendenti in tutto il mondo.

JOE BONAMASSA

Mercoledì 4 Novembre 2026

Milano, Unipol Forum – via Giuseppe di Vittorio, 6

Inizio concerti h. 20:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Poltronissima: € 120,00 + prev.

Poltrona: € 110,00 + prev.

Tribuna A parterre: € 100,00 + prev.

Tribuna gold: € 85,00 + prev.

Primo anello numerato: € 60,00 + prev.