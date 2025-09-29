L.A. WITCH in Italia per due date a Milano e Bologna

Il trio di Los Angeles, L.A. Witch, formazione garage-rock, arriverà in Italia il prossimo ottobre per due date del tour europeo che accompagna l’uscita del nuovo disco “Doggod”. Le tappe previste sono il 7 ottobre al Covo Club di Bologna e l’8 ottobre all’Arci Bellezza di Milano.

Nate nel 2011, le L.A. Witch hanno conquistato la scena underground con il loro sound ruvido e ipnotico, in bilico tra garage, psichedelia e suggestioni dark. La formazione è guidata dalla voce graffiante e dalle chitarre taglienti di Sade Sanchez, dal basso avvolgente di Irita Pai e dalla potenza ritmica di Ellie English alla batteria.

Dopo l’omonimo album di debutto del 2017 e il successivo Play With Fire del 2020, la band si è imposta come una delle realtà più affascinanti e autentiche del panorama rock contemporaneo, grazie a uno stile che unisce atmosfere cinematiche, energia punk e un’attitudine selvaggia da palco.

Con Doggod, le L.A. Witch continuano a esplorare territori sonori intensi e viscerali, promettendo show ad alto voltaggio che lasciano il segno.

Biglietti su DICE qui:

Bologna http://link.dice.fm/Afdbdcf4d5bd

Milano https://link.dice.fm/z8d0e1ea56df

Organizzazione All Things Live

L.A. WITCH – Foto ufficio stampa All Things Live