Il Teatro degli Orrori a Putignano: il ritorno di una voce fuori dal coro

Il Teatro degli Orrori torna sul palco a Putignano, riportando in scena un progetto che in Italia ha sempre rappresentato un punto di rottura rispetto ai linguaggi più consueti del rock indipendente. La band guidata da Pierpaolo Capovilla costruisce la scaletta attraversando i diversi capitoli della propria storia discografica: da Dell’impero delle tenebre a A sangue freddo, passando per Il mondo nuovo e Il Teatro degli Orrori.

I brani mantengono intatta la tensione politica e sociale che caratterizza il percorso del gruppo. Nei testi, Capovilla alterna denuncia e introspezione, con quell’approccio che negli anni ha contribuito a definire l’identità del Teatro come una delle realtà più radicali della scena italiana. Il live mette in risalto il ruolo centrale della parola, sostenuta da una struttura musicale che unisce rock, noise e aperture sperimentali.

Clicca qui per vedere le foto del concerto del Teatro degli Orrori a Putignano, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Federica Signorile