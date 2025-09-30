Lola Young, il crollo sul palco e l’ombra di Amy Winehouse

Negli ultimi giorni il nome di Lola Young è ovunque. Tra successi artistici, crisi personali, e momenti di vulnerabilità messi allo scoperto, la 24enne londinese – tra le voci più intense della sua generazione – è crollata sul palco del festival All Things Go a New York durante l’esecuzione di Conceited. Le immagini hanno fatto il giro del web: prima un momento in cui Lola si apre con il pubblico, confessando di aver vissuto “un paio di giorni difficili”, e poi il collasso, il buio e l’intervento del personale medico.

L’episodio arriva appena un giorno dopo la cancellazione di un’altra esibizione in New Jersey, giustificata con un “sensitive matter”. Poco dopo, su Instagram, Lola ha rassicurato i fan: “Sto bene, grazie per l’amore”. Ma il messaggio non cancella le domande che inevitabilmente questo episodio solleva.

Il contesto: un album che parla di dolore

Solo una settimana prima, Young aveva pubblicato I’m Only F**king Myself, terzo album in studio e forse il suo lavoro più crudo. Anticipato dal singolo Spiders, un brano che parla apertamente di autosabotaggio, dipendenze e spirali tossiche, il disco si presenta come un autoritratto senza filtri di un’artista in lotta con sé stessa. Lola Young è nota per la sua trasparenza su queste tematiche: vive con disturbi psichici diagnosticati (è apertamente schizoaffetta) e non ha mai nascosto le sue battaglie interpersonali e psicologiche.

Il punto è che questa storia non riguarda solo Lola Young. Riguarda l’industria che la circonda. Manager, etichette, promoter: tutti hanno un interesse concreto a mantenere la macchina in movimento, anche quando chi la muove è stremato. In un’epoca in cui l’attenzione del pubblico dura settimane e i social chiedono una presenza costante, l’artista non può più permettersi di sparire. Non basta scrivere musica: bisogna esserci sempre.

Ed è qui che il discorso si fa ancora più spinoso: il manager di Lola Young è Nick Shymansky, lo stesso che in passato ha seguito Amy Winehouse. Una coincidenza che pesa, perché inevitabilmente riporta alla mente la tragedia di Amy, consumata sotto gli occhi del mondo mentre l’industria guardava altrove.

Certo, è ingiusto e sbagliato sovrapporre le due vicende: Lola Young non è Amy Winehouse. Ma ignorare quel parallelismo sarebbe altrettanto superficiale perché l’industria musicale ha già dimostrato di non saper proteggere i suoi talenti più fragili. Quando un’artista crolla sul palco a 24 anni, dopo aver appena pubblicato un disco che racconta la sua lotta interiore, la domanda è inevitabile: stiamo di nuovo assistendo alla stessa storia?

Il rischio è che tutto venga normalizzato sotto il mito romantico dell’artista tormentato: Lola diventa l’ennesima voce “troppo intensa”, “troppo fragile”, trasformata in una storia da raccontare piuttosto che in una persona da proteggere. Ma dietro ogni crollo sul palco c’è una persona che soffre, non una storyline da aggiungere alla leggenda. E persone come Lola, che scelgono di non nascondere la loro fragilità, fanno sì che il discorso pubblico su salute mentale e arte diventi più maturo, più umano.

Perché se la musica può salvare, è altrettanto vero che senza protezione, senza responsabilità, senza un sistema che anteponga le persone ai profitti, la musica può anche consumare.