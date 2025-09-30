Oasis Live ’25: l’impatto economico e culturale del tour dell’anno

Quando Liam Gallagher ha pronunciato quel “See you next year” durante l’ultima data degli Oasis a Wembley, davanti a un pubblico in delirio, non stava semplicemente congedando una folla esausta e felice. Era un atto di promessa, quasi un giuramento laico: l’idea che ciò che è accaduto nel 2025 non sia stato un ritorno effimero, ma l’inizio di una nuova era per una band che ha già scritto la storia e che ora sembra pronta a riscriverla ancora.

Il tour degli Oasis è stato un evento culturale, sociale ed economico senza precedenti nella storia della musica britannica contemporanea. Le restanti tappe internazionali, che culmineranno il 23 novembre 2025 con un concerto a San Paolo in Brasile, estenderanno ulteriormente l’impronta economica e culturale di questa reunion storica. Una reunion capace di generare numeri che somigliano più a quelli delle Olimpiadi che a quelli di un semplice giro di concerti. Eppure, ridurre la questione a mere cifre sarebbe un errore: l’impatto di Oasis Live ’25 ha attraversato la società in profondità, rimettendo in circolo estetiche, memorie e simboli di un’epoca che si pensava archiviata e che invece si è rivelata ancora intatta. Partiamo dall’economia, perché i numeri sono di quelli che tolgono il fiato: 940 milioni di sterline di impatto complessivo, pari a circa 1,26 miliardi di euro. Solo il mercato dei biglietti ha generato 217 milioni di sterline in UK, con una forbice di prezzi che oscillava tra le £150 e le £350, e punte folli di £3.550 per i posti più ambiti sul mercato secondario. Ma il vero segreto del fenomeno non è stato solo il prezzo dei ticket, bensì la capacità di trasformare ogni città ospitante in un festival diffuso, un carnevale urbano che ha coinvolto interi quartieri. Nel settore horeca, i fan hanno speso 219 milioni di sterline, con una media di £159 a persona. Londra e Manchester hanno vissuto weekend in cui pub, ristoranti e club hanno registrato incassi record. Gli effetti sul turismo hanno toccato livelli parossistici: +7.500% nelle ricerche e prenotazioni di hotel e Airbnb nei giorni immediatamente successivi all’annuncio delle prevendite. Un dato che racconta di città trasformate in veri e propri hub di turismo musicale, con camere economiche da £39 che arrivavano a costarne £234 per una notte, spesso senza finestre né comfort. In totale, viaggi e alloggi hanno mosso circa 166 milioni di sterline. Il merchandise ha fatto il resto: magliette, cappellini, felpe in edizione limitata per un totale di 188 milioni di sterline. Un fenomeno che ha riempito le strade di migliaia di corpi uniformati nello stile Oasis, contribuendo a costruire un’estetica collettiva. Il risultato? 544,9 milioni di sterline rimasti direttamente nelle economie locali. Londra da sola ha portato a casa 426,3 milioni. Ogni concerto ha generato in media 55 milioni di attività economica locale. Numeri che fanno impallidire anche eventi sportivi globali.

Se l’economia racconta un successo, le piattaforme di ticketing mostrano un fenomeno sociologico. 14 milioni di richieste di biglietti nella fase di prevendita, con circa 10 milioni di persone in coda virtuale. Un’esperienza che molti hanno vissuto come una vera e propria odissea digitale: refreshing continui, pagine aperte in parallelo, media di 11,7 eventi visitati nello stesso giorno pur di strappare un posto. L’interesse è stato fortissimo a Londra e Manchester, le città-simbolo della band, ma la mappa demografica rivela qualcosa di più profondo: i Millennials, cresciuti negli anni d’oro degli Oasis, hanno spinto per nostalgia; i Gen Z si sono presentati in massa per vivere ciò che non avevano potuto vedere nel passato. Una generazione che ha riscoperto gli Oasis grazie a TikTok, Spotify e al culto trasmesso dai fratelli maggiori. La Gen X, invece, ha partecipato con entusiasmo ma senza l’isteria delle nuove leve. Il risultato è stata un’unione intergenerazionale difficilmente replicabile, un collante che ha trasformato gli stadi in spazi di riconciliazione sociale, dove padri e figli, zii e nipoti hanno cantato gli stessi ritornelli. Manchester è stata l’epicentro simbolico del tour. Non solo per la storia della band, ma per come la città ha capitalizzato l’evento. Oltre agli stadi pieni, i tour guidati a tema Oasis hanno registrato un +75%, i bus tour un +50%. Un intero settore di micro-imprese locali ha beneficiato del ritorno della band, trasformando la città in un parco tematico temporaneo dedicato agli anni ’90. Londra, Edimburgo e Cardiff hanno vissuto dinamiche simili, ma con proporzioni differenti. Londra è stata travolta: nei giorni dei concerti, il traffico cittadino ha toccato picchi paragonabili a quelli delle finali di Champions League. Camden, quartiere simbolo del Britpop, è diventato epicentro di raduni spontanei, un pellegrinaggio urbano dove ogni pub sembrava parte del tour. Se la musica è tornata, lo stile non è stato da meno.

Il tour ha anche rilanciato con forza l’estetica Britpop anni ’90, in una sorta di ritorno alla purezza delle origini. Il parka oversize, indossato da Liam Gallagher come un marchio di fabbrica, è tornato a invadere lo streetwear europeo, riaffermandosi come capo imprescindibile. Accanto a lui, il bucket hat ha completato il revival: da simbolo delle notti rave londinesi si è trasformato in un accessorio globale, must-have di una generazione che lo ha riscoperto sul palco e in strada. Le polo vintage Fred Perry, da sempre punto di incontro tra calcio, musica e moda, sono riemerse con forza, sostenute anche dalla tendenza “bloke core” che ne ha amplificato l’appeal contemporaneo. Persino i tagli di capelli corti e spettinati dei Gallagher, figli della tradizione mod anni ’60, hanno conosciuto una nuova fortuna grazie a TikTok, diventando trend virali tra i più giovani. L’impatto di questo ritorno si è tradotto anche nei numeri: marchi come Adidas e Stone Island hanno registrato picchi nelle vendite, mentre capsule collection dedicate allo stile Oasis hanno invaso sia l’e-commerce sia i negozi fisici. Non si trattava più di semplice merchandising, ma di un’estetica tornata a dominare lo spazio culturale.

Oasis Live ’25 non è stato solo un revival. È stato un esperimento di memoria collettiva. I Millennials hanno ritrovato un pezzo di adolescenza; la Gen Z ha scoperto una mitologia che sembrava irraggiungibile. Per entrambe le generazioni, è stato un rito di passaggio. Le città britanniche hanno vissuto un déjà-vu culturale: la musica degli Oasis ha rimesso in circolo un immaginario fatto di working class pride, sarcasmo, spavalderia e malinconia. Valori che in un’epoca di precarietà e crisi economica hanno trovato nuova attualità. Quello che gli Oasis hanno generato non è solo un tour, ma un modello di evento globale. Non è improbabile che il 2025 diventi un case study nelle business school: come un gruppo fermo da oltre quindici anni abbia potuto innescare un impatto economico e culturale superiore a quello di molti mega-eventi sportivi. E la frase di Liam a Wembley, “See you next year”, apre scenari futuri: un 2026 che potrebbe consolidare il fenomeno e renderlo strutturale. Non più una reunion sporadica, ma un ritorno permanente. Il 2025 resterà negli annali non solo come l’anno del ritorno degli Oasis, ma come un anno in cui il Regno Unito ha forse riscoperto o rispolverato la propria forza culturale. L’impatto è stato economico, certo, ma soprattutto simbolico. Gli Oasis non hanno solo riempito stadi: hanno rimesso in circolo un’estetica, un’identità, un senso di comunità che sembrava smarrito. E se davvero ci sarà un “next year”, la promessa non riguarda soltanto i fan, ma l’intero Paese. Perché, come sempre, gli Oasis non parlano solo di musica. Parlano di chi siamo stati, e forse di chi vogliamo ancora essere.