Snoop Dogg è ufficialmente confermato tra i protagonisti della copertura mediatica delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. NBCUniversal ha annunciato che il rapper tornerà nel ruolo di corrispondente come fece durante Parigi 2024, portando la sua energia, il suo umorismo e il suo stile personale nel cuore dei Giochi.

Dal 6 al 22 febbraio 2026, Snoop sarà impegnato a esplorare il Nord Italia, tra Milano, le Dolomiti e Cortina, intervistando atleti, partecipando ad eventi, raccontando il dietro le quinte e offrendo una prospettiva diversa, più pop e meno istituzionale, capace di catturare l’attenzione del grande pubblico. Una delle novità certe è il ritorno del segmento “Snoop’s Greatest Hits”, che aveva avuto successo a Parigi. Snoop collaborerà con Mike Tirico, noto commentatore di NBC, per parlare dei momenti più memorabili della giornata sportiva, tra gag, osservazioni personali, stile e qualche sorpresa.

Snoop stesso ha dichiarato che non vede l’ora di essere sul posto, di stare tra atleti, famiglie, fan, di godersi le competizioni. Ha anche scherzato sul suo guardaroba: giacconi imbottiti, pantaloni da neve, occhiali da sci, pattini e tanto stile “iced out”. Insomma, promette di portare anche sull’asfalto innevato il suo tocco distintivo. NBC ha elogiato il successo ottenuto con la presenza di Snoop a Parigi: l’executive producer Molly Solomon ha affermato che la sua capacità di connettere con il pubblico, di rendere l’evento più accessibile, divertente, umano, ha migliorato l’esperienza visiva e narrata delle Olimpiadi.

È lecito aspettarsi che lo prodigo impegno narrativo sarà replicato per Milano-Cortina.

Snoop ha quasi 89 milioni di follower su Instagram, il che gli dà un’enorme visibilità anche fuori dal tradizionale circuito sportivo: il suo coinvolgimento non è solo come intrattenitore, ma come elemento virale che può amplificare specialmente online. A Parigi ha preso parte a momenti memorabili come il trasporto della fiaccola olimpica, interazioni con atleti come Simone Biles, Michael Phelps (anche con una mini lezione di nuoto), e apparizioni fuori programma che hanno guadagnato largo spazio sui social. Tutto questo fa parte del “marchio” Snoop‐Olimpiadi, che non è solo commento ma coinvolgimento totale. NBC punta su questo modello anche per le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles: molti osservatori ipotizzano che Snoop continuerà ad avere un ruolo anche lì, sfruttando il fatto che è originario della California meridionale.

Avere il D-O-Double G a bordo non è solo una mossa pubblicitaria, ma indica una bella svolta nel modo in cui raccontiamo le Olimpiadi. Non ci si limita più a far vedere le competizioni, bisogna attirare spettatori diversi e trasformare l’evento in un vero e proprio spettacolo a tutto tondo. La sua presenza potrebbe incuriosire e dare un tocco di novità, avvicinando anche chi di solito non si interesserebbe agli sport invernali. C’è però il pericolo di cadere nella banalità, riducendo tutto a scenette di poco conto.

Dopo il successo strepitoso di Parigi, tutti si aspettano grandi cose e ogni errore sarebbe ingigantito. Di sicuro, la sua partecipazione darà una spinta per rendere Milano-Cortina 2026 un evento ancora più mondiale e di tendenza. Se riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra umorismo e contenuti, tra rap e neve, tra hip-hop e sci, Snoop Dogg potrebbe trasformare questi Giochi in qualcosa di più dello sport: un evento capace di unire culture diverse e rimanere nel cuore delle persone in ogni angolo del pianeta.