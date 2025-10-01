LOUIS TOMLINSON – due date in Italia ad aprile

Arriva in Italia nel 2026 Louis Tomlinson con due date del suo “How Did We Get Here? World Tour”: giovedì 9 aprile all’Unipol Arena di Bologna e venerdì 10 aprile all’Unipol Forum di Milano.

LOUIS TOMLINSON è tornato con “LEMONADE”, il nuovo singolo, già disponibile in digitale e in radio da venerdì 10 ottobre, che anticipa l’uscita dell’atteso terzo album “HOW DID I GET HERE?” (BMG), in uscita il 23 gennaio e già disponibile in pre-order (LINK).

“LEMONADE” anticipa “How did I get here?”, il suo terzo album, che ha visto Louis andare oltre i propri limiti, come autore, compositore e performer, senza mai risparmiarsi su nulla. Pur non avendo più niente da dimostrare, Louis ha continuato a scrivere, esibirsi e cantare non dando mai nulla per scontato. In studio si lascia trasportare da un’inesauribile creatività e dal desiderio di esplorare nuove direzioni artistiche; dal vivo, invece, ci mette tutto sé stesso, ricambiato da platee sold out che gli restituiscono la stessa energia ed entusiasmo. E come autore, riesce a scavare più a fondo che mai nella propria identità.

Per questo album, Louis ha iniziato a raccogliere alcune idee nel cuore della campagna inglese, per poi trasferirsi a Santa Teresa, in Costa Rica, dove all’inizio del 2025 ha trascorso tre settimane dedicate alla scrittura e alla registrazione insieme al suo principale collaboratore e co-produttore Nico Rebscher. L’atmosfera unica del luogo ha contribuito a plasmare il nuovo progetto.

In “How did I get here?”, Louis si mostra senza filtri, nella sua essenza più autentica: “Tutto quello che ho fatto per arrivare fin qui è stato fondamentale. Dovevo trovare la sicurezza in me stesso per diventare l’artista che volevo essere e realizzare un disco personale, che potesse, spero, piacere alla gente. Penso di esserci riuscito.”



Dopo aver conquistato il mondo come membro dei One Direction, Louis si è presentato ufficialmente come solista con “Walls” (2020), che ha superato 1,2 milioni di copie a livello globale e sfiorato il miliardo di stream complessivi. Due anni dopo ha alzato ulteriormente l’asticella con “Faith In The Future” (2022), entrato direttamente al n.1 in UK, Spagna, Argentina e Belgio, e nella Top 5 della Billboard 200 negli Stati Uniti, dove ha conquistato il n.2 nelle classifiche Top Album Sales, Top Current Album Sales, Top Independent Albums e Top Vinyl Albums. Il percorso di Louis include anche importanti collaborazioni, come nella hit “Back To You” feat. Bebe Rexha & Digital Farm Animals e “Just Hold On” con Steve Aoki. Oltre ai numerosi riconoscimenti in ambito musicale, Louis è tra i protagonisti della prestigiosa partita benefica Soccer Aid con la squadra inglese e fondatore del The Away From Home Festival, giunto alla quinta edizione, che cura e di cui è headliner. Il “Faith in the Future World Tour” ha toccato cinque continenti, con due appuntamenti in Italia a Torino e Bologna entrambi soldout, e consacrato Louis tra i performer live più richiesti al mondo: ha registrato sold out nelle arene di 34 Paesi e negli stadi di altri 5, con un memorabile ritorno a casa alla O2 Arena di Londra. Inoltre, ha firmato un altro primato storico, diventando il primo artista maschile solista a esibirsi come headliner all’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Nel 2023 ha pubblicato il documentario “All Of Those Voices”, proiettato nei cinema di 65 Paesi del mondo.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 9 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 10 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.