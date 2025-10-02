Il primo ottobre 2025 Grandmaster Flash è passato all’Arci Bellezza di Milano: leggenda vivente e pioniere dell’hip hop mondiale. Con lo show The Four Elements, il DJ nato a Bridgetown e cresciuto nel Bronx ha trasformato il circolo in una macchina del tempo: due giradischi, immagini d’archivio, racconti dal vivo e la forza di una musica che continua a dettare legge.

L’Arci Bellezza è un circolo storico della città, punto di riferimento per la cultura italiana e internazionale che non sempre trova spazio nei circuiti mainstream. Questa sera, però, sembrava di stare a un block party del South Bronx. Il pubblico eterogeneo, giovani cresciuti a pane e trap, veterani con alle spalle anni di vinili e jam session, curiosi attirati dal nome di chi ha scritto la grammatica del DJing.

Sul palco, Flash ha ricreato l’atmosfera delle origini: i vinili, lo slipmat (da lui inventato per non rovinare i dischi), i loop che diventano tappeti sonori. Sullo schermo scorrevano video d’epoca con immagini di breakdancer, graffiti e i primi MC.

L’inventore del DJ moderno

Lo show si incendia immediatamente con un gruppo di b-boy che sfida le leggi della gravità proprio sotto palco: ottimo inizio. Flash entra in scena subito dopo, quasi come in un cerimoniale, si avvicina al microfono e il pubblico lo ascolta solenne. Come in un rituale pagano, racconta di quando cinquant’anni fa la tecnologia era molto diversa da quella di oggi e tutto quello che c’era erano dei giradischi e dei vinili. Nel farlo ne alza uno sopra la sua testa, incendiando il pubblico. Ironico che durante la serata ci siano stati più problemi tecnici causati da qualche aggeggio moderno utilizzato sul palco. Ma nello show musicale di Grandmaster Flash all’Arci Bellezza significa assistere a un artigiano che manipola la musica con gesti chirurgici. È stato lui a inventare tecniche come cutting, backspinning, scratch e soprattutto la Quick Mix Theory, che ha permesso di estendere i break strumentali e dare vita all’hip hop come lo conosciamo oggi.

Mentre mixava Blondie, Queen e Sugarhill Gang, Flash ricordava al pubblico che tutto nacque dalla voglia di trasformare vinili e giradischi in strumenti musicali. “Non c’erano club, non c’erano luci: solo ragazzi che rubavano elettricità dai pali per ballare tutta la notte” racconta con orgoglio.

Il momento di “The Message”

Tra i brani più attesi non poteva mancare “The Message” (1982), manifesto dei Grandmaster Flash and the Furious Five. Quando le immagini del ghetto scorrono sullo schermo e la base parte dai piatti, la sala esplode.

Il pubblico canta a squarciagola “Don’t push me ’cause I’m close to the edge”. Un brano che non è solo musica, ma un urlo di protesta. È considerato il primo esempio di conscious rap, capace di raccontare senza filtri la realtà delle strade.

Dalla strada alla Rock and Roll Hall of Fame

Grandmaster Flash ha un percorso che parte dal Bronx e arriva fino al riconoscimento internazionale. Nel 2007 è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame, primo artista hip hop della storia a ricevere l’onore. Nel 2019 ha vinto il Polar Music Prize, ha ricevuto due lauree honoris causa e la città di New York ha istituito il Grandmaster Flash Day il 4 agosto.

Il suo nome non è solo leggenda del passato, ma simbolo di una cultura ancora viva e che si evolve.

Tra un mix e l’altro, Flash a racconta storie che vengono da un’altra epoca e ricorda i compagni di viaggio che non ci sono più. Di quando segnava i vinili con pastelli a cera. Di come i block party fossero alimentati “illegalmente” attaccando i cavi ai pali della luce. O di come Blondie, con “Rapture”, abbia spalancato le porte del mainstream a una cultura nata dal basso. Poi va in mezzo al pubblico, cerca altri b-boy e li trova. Il Bellezza viene teletrasportato in un vicolo del Bronx.

Le sue parole non sono aneddoti nostalgici, ma pillole di sopravvivenza urbana trasformate in insegnamento per chi oggi si approccia alla musica.

Che questo concerto sia avvenuto proprio all’Arci Bellezza ha un significato profondo. Un circolo sociale e culturale che incarna lo spirito comunitario delle origini dell’hip hop. Biglietti accessibili, atmosfera intima, pubblico coinvolto: lontano dalla spettacolarizzazione dei grandi palazzetti, ma vicino al cuore autentico del movimento.

È un ritorno alle radici: l’hip hop come spazio collettivo, come collante sociale, come linguaggio condiviso.

L’eredità di Grandmaster Flash

L’influenza di Flash si sente ancora oggi in ogni DJ, producer e rapper. Senza la sua visione, non ci sarebbero state le jam di Afrika Bambaataa, i beat dei Run-DMC, il sampling dei Beastie Boys o le produzioni di Dr. Dre.

Con il suo intimo show milanese, Flash ha ricordato che l’hip hop non è mai stato solo intrattenimento, ma una forma di resistenza culturale. Quattro elementi – DJing, MCing, breakdance e graffiti, più un quinto invisibile ma più che fondamentale: la comunità.

Grandmaster Flash all’Arci Bellezza di Milano non è stato un semplice show, ma una lezione: l’hip hop nasce come linguaggio di libertà e continua a esserlo.

Il suo messaggio resta attuale: trasformare strumenti ordinari in mezzi di espressione straordinaria. Dalla strada alla Hall of Fame, dai pali della luce al palco di un circolo milanese, la sua storia continua a insegnare che il suono può cambiare il mondo.



Foto di copertina di Giovanni Cantamessa